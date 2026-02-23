Балтанов: Това е дух и сърце! Победихме може би най-добрия отбор в България

Популярни
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа" - Отзивите след 2:1
  • 23 фев 2026 | 20:27
  • 562
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов не скри радостта си след успеха над Лудогорец с 2:1 на "Колежа". Наставникът на "жълто-черните" похвали своите футболисти, които стигнаха до трите точки с човек по-малко от "орлите".

"Наистина много трудна седмица. Цяла седмица говорихме с момчетата, че могат. Само трябва сърцераздаване и малко спокойствие. Гордея се с тях за това, което направиха. Днес дадоха абсолютно всичко и победихме може би най-добрия отбор в България. Радва ме това, че съм край тъчлинията, но най-вече се радвам за момчетата, защото изстрадаха загубата от Локомотив за Купата, после тежката загуба от Левски. Радвам се, че по такъв начин отговорихме днес и зарадвахме хората. Надявам се с такива победи да пълним целия стадион.

Анализирахме отбора на Лудогорец и направихме тактически тренировки. Променихме схемата на игра, радвам се, че се получи. Момчетата се раздадоха на 100%. Свалям им шапка! Това е дух и сърце! Дано продължаваме по същия начин.

За мен е важно оттук насетне да продължаваме да побеждаваме, за да може да се стабилизираме. Емоционална победа! Важното е, че спечелихме трите точки.

Искам да благодаря на предните треньори, с които работих. От тях научих много, за мен това е нужен опит. Ще предам всичко, което съм научил. Ще дам всичко от себе си за клуба. Ако е леко, няма да съм аз", заяви Балтанов.

Снимки: Startphoto

