Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

  • 16 март 2026 | 17:00
  • 144
  • 0
Талантливата българска състезателка Сиана Жилева спечели своята първа титла в турнирите на Професионалната скуош асоциация (PSA). Тя триумфира на SquashLife Tour в Утрехт (Нидерландия), където показа отлична игра, характер и силен дух по пътя към трофея.

Във финалната среща 17-годишната Сиана категорично победи Меган ван Дронгелен (№168 в световната ранглиста) и заслужено грабна титлата.

Това е първа PSA титла в кариерата на Жилева и важна стъпка напред както за нея, така и за развитието на българския скуош.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

