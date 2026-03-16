Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

Талантливата българска състезателка Сиана Жилева спечели своята първа титла в турнирите на Професионалната скуош асоциация (PSA). Тя триумфира на SquashLife Tour в Утрехт (Нидерландия), където показа отлична игра, характер и силен дух по пътя към трофея.
Във финалната среща 17-годишната Сиана категорично победи Меган ван Дронгелен (№168 в световната ранглиста) и заслужено грабна титлата.
Това е първа PSA титла в кариерата на Жилева и важна стъпка напред както за нея, така и за развитието на българския скуош.