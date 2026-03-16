  Вики Томова отпадна от квалификациите в Маями

Вики Томова отпадна от квалификациите в Маями

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира по тенис за жени в Маями, след като загуби с 3:6, 2:6 срещу водачката в схемата Кимбърли Бирел. Австралийката е 70-а в света и с 93 позиции пред българката.

Томова, която игра във втория кръг в Маями в последните три сезона, отстъпи на Бирел след час и 17 минути игра. Българката допусна по три пробива в двата сета, а австралийката затвори двубоя на първи мачбол.

През миналата седмица Бирел игра на полуфиналите на турнира по тенис за жени в Остин, щата Тексас, който бе спечелен от Бианка Андрееску. По-рано през тази година тя игра и за първи път в кариерата си на полуфинал на ниво WTA 500, след като достигна топ 4 в Аделаида. На откритото първенство на Австралия тя и партньорката й Тала Гибсън отстраниха Сара Ерани и Джазмин Паолини, поставени под номер 2 в схемата на двойки.

Турнирът в Маями е с ранг WTA 1000 и има награден фонд 9.415 милиона щатски долара.

Още от Тенис

Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

  • 16 март 2026 | 17:00
  • 906
  • 0
Синер вече е номер 2 и в ранглистата за 2026-а

Синер вече е номер 2 и в ранглистата за 2026-а

  • 16 март 2026 | 16:51
  • 582
  • 0
Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

  • 16 март 2026 | 15:51
  • 520
  • 0
Синер изравни Федерер и Джокович по доминация на твърди кортове

Синер изравни Федерер и Джокович по доминация на твърди кортове

  • 16 март 2026 | 15:35
  • 783
  • 0
Сабаленка: Многото загубени финали ме направиха по-силна

Сабаленка: Многото загубени финали ме направиха по-силна

  • 16 март 2026 | 14:13
  • 1029
  • 1
Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

  • 16 март 2026 | 10:34
  • 872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 44927
  • 22
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 25165
  • 82
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 41378
  • 172
Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

  • 16 март 2026 | 18:46
  • 3592
  • 4
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 8569
  • 1
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 2751
  • 9