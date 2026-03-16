Вики Томова отпадна от квалификациите в Маями

Виктория Томова отпадна в първия кръг на квалификациите за турнира по тенис за жени в Маями, след като загуби с 3:6, 2:6 срещу водачката в схемата Кимбърли Бирел. Австралийката е 70-а в света и с 93 позиции пред българката.

Томова, която игра във втория кръг в Маями в последните три сезона, отстъпи на Бирел след час и 17 минути игра. Българката допусна по три пробива в двата сета, а австралийката затвори двубоя на първи мачбол.

През миналата седмица Бирел игра на полуфиналите на турнира по тенис за жени в Остин, щата Тексас, който бе спечелен от Бианка Андрееску. По-рано през тази година тя игра и за първи път в кариерата си на полуфинал на ниво WTA 500, след като достигна топ 4 в Аделаида. На откритото първенство на Австралия тя и партньорката й Тала Гибсън отстраниха Сара Ерани и Джазмин Паолини, поставени под номер 2 в схемата на двойки.

Турнирът в Маями е с ранг WTA 1000 и има награден фонд 9.415 милиона щатски долара.