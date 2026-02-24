Любомир Геджев за развитието на BKFC по света и предстоящата му схватка с Легендата

Директорът на отдел "Глобална експанзия" на най-популярната верига за бокс без ръкавици "Bare Knuckle Fighting Championship", Любомир Геджев, бе гост на "Sportal Fight Club".

В студиото на Sportal.bg бившият ММА боец сподели част от плановете на BKFC за глобално развитие през 2026-а и планираните състезания по бразилско жиу жицу и събмишън граплинг в България.

Геджев и екипът му, "LG Sports and Entertainment", ще отговарят и за организацията на първото събитие на BKFC в Сърбия, което ще се проведе през месец септември в Белград.

Припомняме, че в София вече се проведоха две събития на BKFC. Епичната среща между Тони Маркулев и Калоян Колев, която оглави второто издание на организацията за бокс с голи ръце в София получи място в Топ 5 на елитната класация за най-добри двубои на BKFC за всички времена.

Въпреки високото качество на българските бойци, приносът на професионалните бойни гали за икономиката на градовете домакини, популярността на BKFC, Геджев споделя, че организирането на подобни събития у нас среща затруднения и предизвикателства.

Вижте повече по темата BKFC и предстоящата схватка на Любомир Геджев с Пламен Петров - Легендата: