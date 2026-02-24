Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  3. Поредна национална титла за Валентин Андреев и три златни медала за Андрееви

Поредна национална титла за Валентин Андреев и три златни медала за Андрееви

  • 24 фев 2026 | 13:13
Националният шампионат по хвърляния се проведе в Балчик на 21-22 февруари във влажно и студено време. В сектора за мятане на диск и чук хлъзгавата повърхност бе предпоставка за падания. Многократният шампион на България на чук за юноши и мъже Валентин Андреев (Черно море 2005 – Балчик) защити реномето си на най-добрият в дисциплината с титла в единствения си успешен опит от 65.42. Андреев също не се размина с падане и леко нарани лакътя си.

Живко Господинов (СКЛА Добрич) бе негов подгласник с 63.10 и общо четири успешни опита. Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик) е бронзовият медалист с 57.22.

Димо Андреев (Черно море 2005 – Балчик) – сребърен медалист от европейско първенство за юноши под 18 години от 2024-а също се пробва с мъжкия чук (7.26 кг), но регистрира три фаула.

Сестрата на Валентин Симона стана шампионка на чук за девойки под 20 години (4 кг) с 35.38 пред Наталия Спасова (Атлет – Карнобат) – 27.69 и Емине Бичкова (Супер спорт – Варна) – 24.37.

Нейната сестра близначка – Теодора Андреева участва на чук (3 кг) при девойките под 18 години и с 52.82 също взе злато, за да донесе трета титла на фамилията и клуб „Черно море 2005“ – Балчик и то само от една дисциплина – чук.

Нели Димитрова (Атлет – Карнобат) е сребърна медалистка на чук за девойки под 20 години с 32.16, а Нина Бекриева (Тракия 96 – Пловдив) е трета с 31.05.

atletikabg.com

Снимки: Gettyimages

