  • 24 фев 2026 | 10:50
Атлетка е спортист на Добрич за януари

Състезателката от спортен клуб по лека атлетика Добруджа Мирела Минчева бе отличена със званието "Спортист на Добрич“ за месец януари. Наградата ѝ бе връчена от председателя на Постоянната комисия „Спорт и младежки дейности“ Йордан Иванов преди началото на днешното заседание на Общински съвет - Добрич.

Отличието идва след силното представяне на младата състезателка в Националния шампионат по лека атлетика в дисциплина скок на дължина за девойки до 18 години. Минчева е финалистка и на 200 метра в Националния шампионат за девойки до 20 години. Тя е родена през 2010 година и е възпитаничка на треньора Силвия Петрова.

“Награждаваме млад човек, който не само печели медали за Добрич, но и показва как амбицията и трудът имат своята посока и смисъл. Нейните постижения в националните първенства са ясна заявка, че спортистите на град Добрич притежават потенциал и увереност да постигат високи резултати”, каза Йордан Иванов по време на награждаването.

