Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

Супербитката в света на бокса между Наоя Иноуе и Джунто Накатани вече има официално потвърждение за датата и мястото.

Двубоят Иноуе срещу Накатани ще бъде основното събитие на галавечер на 2-и май в легендарната зала „Токио Доум“ в Япония. Новината беше съобщена от Майк Копинджър от списание „The Ring“.

Иноуе, с впечатляващ актив от 32-0 (27 с нокаут), е настоящият неоспорим шампион в категория супер-петел. Преди това той беше абсолютен шампион и в категория петел, като е печелил световни титли и в категориите супер-муха и муха. През 2025 г. той направи четири успешни защити, нокаутирайки Йе Джун Ким през януари, спирайки Рамон Карденас в зрелищен мач през май и постигайки победи с единодушно съдийско решение над Муроджон Ахмадалиев през септември и Алан Давид Пикасо през декември.

Чудовището Иноуе отбеляза още един нокаут

Накатани, също непобеден с баланс 32-0 (24 с нокаут), е бивш носител на титли в три различни дивизии. Той е печелил световни пояси в категориите муха и супер муха, след което обедини два пояса в категория петел. През 2025 г. той се справи бързо с Давид Куеляр през февруари, спря Рьосуке Нишида в обединителен мач през юни, а през декември се качи в категория до 55 килограма. В подгряващ мач на вечерта Иноуе-Пикасо, Накатани надделя в изключително тежък двубой срещу непобедения дотогава Себастиан Ернандес, печелейки с единодушно решение.