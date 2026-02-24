Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

Организацията RAF 6 претърпя промяна в последния момент, като сега събитието в събота ще включва битка между двама бивши шампиони на UFC.

В понеделник от компанията обявиха, че Чад Мендес е получил контузия, която го вади от планирания двубой с Бенсън Хендерсън. На негово място влиза Алджамейн Стърлинг, който ще се изправи срещу Хендерсън в мач от полусредна категория (77 килограма).

Галавечерта RAF 6 ще се проведе в "Mullett Arena" в Темпи, Аризона, и ще се излъчва по FOX Nation.

Стърлинг, бивш шампион на UFC в категория петел, се завръща към състезанията, докато очаква следващия си двубой в UFC. В последната си среща „Funk Master“ постигна доминираща победа с решение над двукратния претендент за титлата в категория перо Брайън Ортега на UFC Шанхай през изминалия август.

Стърлинг има баланс от 2 победи и 1 загуба, откакто смени дивизиите. Тези резултати включват убедителна победа с решение над Калвин Катар на UFC 300 през април 2024 г. и оспорвана загуба с решение от Мовсар Евлоев на UFC 310 през декември 2024 г.

Хендерсън остава активен в състезателната си кариера след оттеглянето си от ММА, като участва в двубои по бокс, карате и граплинг. Бившият шампион на UFC в лека категория ще направи своя дебют в RAF тази събота.

Основното събитие на RAF 6 ще бъде сблъсък между бившия шампион на UFC в две дивизии Хенри Сехудо и бившия шампион на WEC Юрая Фейбър.