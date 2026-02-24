Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

  • 24 фев 2026 | 09:49
  • 209
  • 0
Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

Купа „Странджа“ продължава с нова порция зрелищни битки в зала „София“ днес. Седем българи ще се качат на ринга в опит да запишат победи и да направят крачка към спечелване на медал в 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа.

Програмата ще открие Тала Хабас. В категория до 54 килограма тя ще се изправи срещу Жайна Шекербекова (Казахстан). Мачът е първи на ринг Б и започва от 14:00 часа.

Около 15:00 на ринг А Венелина Поптолева (51 кг) ще срещне Хабиба Али (Египет).

Ранната сесия ще закрие Ясен Радев (55 кг), който ще боксира в мач №16 срещу Мейлис Шадудиев (Туркменистан).

Във вечерната програма ни очакват още 4 двубоя с българско участие. Около 19:15 часа на ринг А Викторио Илиев (65 кг) ще играе с Лаша Гагнидзе (Грузия).

По същото време на ринг Б Кристиян Димитров (85 кг) ще се изправи срещу Михаел Деруиш (Австрия).

Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще срещне Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а на ринг А Семион Болдирев (90 кг) ще мери сили с друг представител на азиатската държава – Даулет Тулемисов.

Билети за Купа „Странджа“ може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

  • 24 фев 2026 | 03:56
  • 5049
  • 0
Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

  • 23 фев 2026 | 21:54
  • 1397
  • 0
Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 19:20
  • 1258
  • 0
Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 17:30
  • 1398
  • 0
И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

  • 23 фев 2026 | 09:06
  • 931
  • 0
Турнирът по борба "Кимбата" събра 190 млади таланти от 21 клуба

Турнирът по борба "Кимбата" събра 190 млади таланти от 21 клуба

  • 23 фев 2026 | 08:59
  • 613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 09:55
  • 10713
  • 33
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5591
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3926
  • 7
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 3022
  • 8
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 34620
  • 63
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 9884
  • 6