Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

Купа „Странджа“ продължава с нова порция зрелищни битки в зала „София“ днес. Седем българи ще се качат на ринга в опит да запишат победи и да направят крачка към спечелване на медал в 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа.

Програмата ще открие Тала Хабас. В категория до 54 килограма тя ще се изправи срещу Жайна Шекербекова (Казахстан). Мачът е първи на ринг Б и започва от 14:00 часа.

Около 15:00 на ринг А Венелина Поптолева (51 кг) ще срещне Хабиба Али (Египет).

Ранната сесия ще закрие Ясен Радев (55 кг), който ще боксира в мач №16 срещу Мейлис Шадудиев (Туркменистан).

Във вечерната програма ни очакват още 4 двубоя с българско участие. Около 19:15 часа на ринг А Викторио Илиев (65 кг) ще играе с Лаша Гагнидзе (Грузия).

По същото време на ринг Б Кристиян Димитров (85 кг) ще се изправи срещу Михаел Деруиш (Австрия).

Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще срещне Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а на ринг А Семион Болдирев (90 кг) ще мери сили с друг представител на азиатската държава – Даулет Тулемисов.

Билети за Купа „Странджа“ може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.