Женският отбор на САЩ отклони поканата на президента Тръмп

Американският отбор по хокей на лед за жени, който спечели златните медали на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, отклони поканата на президента Доналд Тръмп и няма да присъства на речта му за Състоянието на съюза.

"Благодарни сме за поканата към златните медалистки и оценяваме признанието за нашето изключително постижение. Заради тайминга и предварително поети ангажименти след олимпийските игри, нашите спортистки няма да могат да вземат участие", заяви говорител на Американската федерация по хокей на лед за местни месии.

Американките спечелиха финала с 2:1 срещу Канада в четвъртък, за да вдигнат третата си олимпийска титла. Сходен изход имаше и турнирът при мъжете, които също са поканени да присъстват на речта. Държавният глава ги поздрави във видео разговор в съблекалнята след мача и спомена и женския отбор.

The men’s US hockey team gladly accepted Trump’s invitation to come to his SOTU.



“We have the best pilots. Doesn't matter if it’s snowing or a blizzard - you’ll be sailing through that sucker like you did on the ice"😂pic.twitter.com/kma1mdRFzx — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) February 23, 2026

"От сега ви казвам, че ще трябва да поканим и женският отбор. Знаете го. Сигурно ще се стигне до импийчмънт", каза в шеговит тон Тръмп.