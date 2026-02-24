Популярни
Григор Димитров стартира с победа на двойки в Акапулко

  • 24 фев 2026 | 09:05
  • 805
  • 0
Григор Димитров стартира с победа на двойки участието си на турнира по тенис АТР 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.

Българинът и Флавио Коболи (Италия) надделяха над четвъртите поставени в схемата Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 37 минути.

Димитров и Коболи спечелиха драматично първия сет, след като направиха две поредни точки в тайбрека, но загубиха втората част. В шампионския тайбрек те изоставаха със 7:8, но направиха серия от 3:0 за обрата и крайната победа.

Следващите им опоненти ще бъдат Рафаел Ходар (Испания)/Родриго Пачеко Мендес (Мексико) или Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърватия).

Димитров ще играе и на сингъл, а в първия кръг той ще се изправи срещу Терънс Атман (Франция).

