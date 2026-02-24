Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Женският национален отбор по хокей на лед отстъпи на Румъния в първия си мач от световното първенство в Дивизия III

Женският национален отбор по хокей на лед отстъпи на Румъния в първия си мач от световното първенство в Дивизия III

  24 фев 2026 | 01:59
  • 154
  • 0
Женският национален отбор по хокей на лед отстъпи на Румъния в първия си мач от световното първенство в Дивизия III

Националният отбор на България отстъпи с 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) пред Румъния в първия си мач от световното първенство по хокей на лед за жени в Дивизия III, група "А", което се провежда в Загреб.

Българките, които нямат победа над този съперник от 2019 година насам, изиграха равностойни първи две третини, но допуснаха четири гола във вратата си в последната, което реши срещата в полза на румънките.

Анна Витос даде аванс на северните ни съседки в петата минута от двубоя, но в началото на втория период Симона Аспарухова реализира след отборна комбинация за 1:1.

В началото на последната третина Оршоля Фехер даде за втори път аванс на Румъния, а два гола на Едит Секереш доведоха резултата до 4:1 в полза на румънките. Крайното 5:1 оформи Витос с втория си гол в мача, който бе на празна врата.

Следващият мач на българките е във вторник срещу домакина Хърватия, който също стартира със загуба с 1:2 от Тайланд. В последния мач от първия кръг Турция победи Сърбия с 4:2.

