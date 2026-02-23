Ференцварош спечели дербито на Будапеща преди реванша с Лудогорец

Ференцварош показа добра форма в първенството на Унгария, записвайки убедителна победа с 3:1 като гост в дербито с МТК Будапеща. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от 23-тия кръг, а гостите наложиха волята си по безапелационен начин и върнаха самочувствието си преди реванша с Лудогорец в Лига Европа.

Франко Ковачевич откри резултата за гостите в 34-тата минута, а другите два гола паднаха през второто полувреме, дело на Елтон Аколатсе в 57-ата и Адам Мадарас в 74-тата минута.

Домакините стигнаха до почетен гол в 88-ата минута, а негов автор бе Габор Юрек.

С тази победа Ференцварош се утвърди на 2-рото място в класирането с 43 точки, като изостава на 3 от лидера Дьор. МТК Будапеща пък е на 9-ата позиция с 25 точки.

Фради загуби с 1:2 първия мач с Лудогорец, но изглежда ще бъде в приповдигнато настроение за реванша в четвъртък в Будапеща, докато "орлите" са на обратния полус след днешното поражение от Ботев (Пловдив) (1:2).