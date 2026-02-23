Популярни
Оже-Алиасим и Стан Вавринка стартираха с победи в Дубай

  • 23 фев 2026 | 21:04
  • 517
  • 0
Оже-Алиасим и Стан Вавринка стартираха с победи в Дубай

Канадецът Феликс Оже-Алиасим и швейцарецът Стан Вавринка стартираха с победи на турнира по тенис ATP 500 на твърди кортове в Дубай (ОАЕ) с награден фонд 3.3 милиона долара.

Оже-Алиасим се завръща в турнира решен да направи още една крачка напред от миналата година, а поставеният под номер 1 канадец направи уверен старт на кампанията си през 2026-а, въпреки че се нуждаеше от шест мачбола, за да затвори мача.

Водачът в схемата победи Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 7:6(4), за да започне борбата си за титлата. Преди дванадесет месеца Оже-Алиасим се класира за финала в Дубай, където загуби от Стефанос Циципас.

„В един момент спрях да броя, ставаше твърде разочароващо“, каза Оже-Алиасим за пропуснатите мачболи.

„Да имаш мачбол е позицията, в която искаш да бъдеш, но е странно как умът ти играе номер. Колкото по-далеч съм от загубата, отколкото той, той би трябвало да е този, който е напрегнат. Но си казах: „Ако има трети сет, ще играят там", добави той.

След като се оттегли от сблъсъка си в първия кръг с Нуно Борхес на Откритото първенство на Австралия през януари, Оже-Алиасим спечели девет от последните си десет мача, вдигайки трофея в Монпелие, преди да завърши втори в Ротердам.

25-годишният канадец пропусна два мачбола при 5:4 и три при 6:5 във втория сет, но спечели категорично тайбрека.

В следващия кръг той ще се изправи срещу Джовани Мпечи Перикар. Френският квалификант победи Моез Ечарги (Тунис) със 7:6(3), 6:7(3), 7:6(4), за да спечели първата си победа, откакто достигна до четвъртфиналите в Окланд през януари.

В друга среща швейцарския ветеран Стан Вавринка се наложи над Бенджамин Хасан (Ливан) със 7:5 6:3 за 73 минути.

Снимки: Imago

