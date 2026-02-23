Николай Минков: На Ботев му приляга да е в челните места

Капитанът на Ботев (Пловдив) Николай Минков, който отбеляза първия гол за победата над Лудогорец с 2:1, сподели мнението си след края на срещата. Той не пропусна да похвали работата на Лъчезар Балтанов, който застана начело на "канарчетата" след раздялата с Херо.

"Доста трудна седмица за нас предвид това, че предните 3 мача не направихме най-добрите резултати. Първенството не започна по най-добрия начин и се стигна до раздяла с Димитър Димитров, изключителен специалист. Това е част от играта. Ние трябваше по най-бързия начин да се вдигнем. Днес играхме срещу шампиона на България - изключителен отбор. Пожелавам им успех в четвъртък, нека продължат напред. Нашата цел беше да се вдигнем, да играем по-атакуващо и мисля, че се получи по най-добрия начин.

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Лъчо Балтанов има изключителен характер. Успя да вкара повече агресия, да си повярваме и да играем малко по-атакуващо. Това е начинът. Няма друг вариант. Само със здрава игра може да излезем от тази ситуация. Предстои ни изключително труден мач срещу Монтана. Трябва да се възстановим по най-бързия начин и да вземем трите точки.

За клуб като Ботев не трябва да говорим за борба за оцеляване. Нашата цел в момента е да се класираме между 5-o и 8-мо място. Това приляга на отбора - да е в челните места. Не успяхме да тръгнем по най-добрия начин, изоставаме с точките. Това, което направихме днес, да го показваме в повече мачове", каза Минков.

Снимки: Startphoto