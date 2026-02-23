Алкарас: Аз съм хамелеон, ключът за това да станеш велик, е да печелиш навсякъде

След като спечели титлата в Доха, световният номер 1 Карлос Алкарас коментира феноменалната си серия от девет победи в последните си 13 турнира.

"Много съм щастлив. Точно за това работим – да печелим титли и да сме на върха. Това е моята цел. Девет победи в 13 турнира говорят за постоянството, което успях да поддържам", сподели 22-годишният испанец, цитиран от AS.

Алкарас е печелил турнири по целия свят, от Европа до Близкия изток. На въпрос за способността му да се адаптира, тенисистът отговори с усмивка.

"Това означава, че съм хамелеон. Мисля, че това е ключът към това да станеш велик тенисист и велик спортист. Не можеш да зациклиш на едно място и да играеш добре само там. В тениса имаш само един турнир на всяко място в света. Постоянно пътуваш, преживяваш напълно различни ситуации. Много съм щастлив, че мога да се адаптирам към всякакви условия", добави той.

Алкарас е седемкратен шампион от "Големия шлем". Той е спечелил 26 титли на сингъл от ATP в кариерата си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages