Струмска слава привлече талант от Пирин

Младият талант Андрю Петков ще играе в отбора на Струмска слава през пролетния полусезон. Петков е считан за един от обещаващите футболисти в Благоевград. Преминава през школите на Пирин и Септември (София) в елитната юношеска група.

През есенния полусезон бе част от мъжкия тим на "орлетата", за които взе участие в 5 мача във Втора лига. Играе като централен нападател.

"За мен като футболист на 18 години е важно да играя и да трупам минути в мъжкия футбол. Да бъда в отбор като Струмска слава е щастие. Това е клуб с амбиции, който надгражда постоянно, и за мен е само плюс да бъда част от него. В отбора има играчи, с които се познаваме от времето, в което сме били в Пирин (Благоевград), и това много ще помогне за бързата ми адаптация.

"Нека привържениците бъдат позитивни и да ни подкрепят. Със сигурност ще има и несполучливи мачове – това е неизбежно, но най-важното е в края на сезона всички да сме щастливи", каза още новото попълнение на Славата.