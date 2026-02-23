Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Започва новият сезон на inbet Първа Лига

  • 23 фев 2026 | 14:49
  • 375
  • 0
Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Минифутболът и inbet продължават своето изключително успешно партньорство. Компанията запазва статута си на официален и ексклузивен партньор на шампионата, утвърждавайки лидерските си позиции на пазара и дългосрочния си ангажимент към развитието на най-динамичната лига по минифутбол в България!

Новият сезон на inbet Първа Лига ще предложи една ключова структурна промяна – шампионатът преминава към формат „пролет – есен“. Началото ще бъде дадено на 23 февруари, понеделник, а шампионът ще се реши в края на календарната година.

В първенството ще участват 16 отбора, които ще изиграят 30 кръга – по два мача срещу всеки съперник. Новата структура гарантира интензивен календар и още повече емоции през цялата година. Стабилното партньорство с inbet създава условия за още по-високо организационно ниво и устойчиво развитие на минифутбола в страната.

Нов сезон. Нов ритъм. Нови хоризонти. inbet Първа Лига отново е тук.

Всички актуални новини, програма и резултати може да следите на официалния сайт на лигата – minifootball.bg.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

"Моряците" очакват завръщането на важен играч

  • 23 фев 2026 | 09:25
  • 1425
  • 0
Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

Манол Георгиев: Мъжки двубой! Секунди ни деляха от трите точки

  • 23 фев 2026 | 07:24
  • 2292
  • 0
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 9873
  • 89
От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

От Левски: ГолМАЙСТОРИТЕ - Сула, Око-Флекс и Переа подпечатаха трите точки

  • 22 фев 2026 | 19:23
  • 3500
  • 6
Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

Алвеша: Червеният картон промени плановете ни за мача

  • 22 фев 2026 | 19:10
  • 4213
  • 9
Майкон: Три много важни точки!

Майкон: Три много важни точки!

  • 22 фев 2026 | 19:07
  • 3249
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 9873
  • 89
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 7162
  • 2
Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец с интерес към крило от Швеция

  • 23 фев 2026 | 15:03
  • 1171
  • 0
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 4625
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 5430
  • 8
ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

  • 23 фев 2026 | 12:07
  • 7490
  • 17