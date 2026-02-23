Виктория Томова прогресира в класацията на WTA

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА), която беше обновена днес.

30-годишната софиянка, която миналата седмица достигна до четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125, има актив от 490 точки и заема 151-вата позиция в подреждането.

18-годишната Елизара Янева се смъкна със 17 места до 245-ото в класацията с 288 точки.

Лиа Каратанчева падна с две позиции до №299 с 219 точки, а Изабелла Шиникова отстъпи с едно място до №342 със 187 пункта на сметката й.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10675 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7588 точка, а на трето място със 7253 точки е Елена Рибакина (Казахстан), която триумфира на Откритото първенство на Австралия. В топ 10 има само една промяна - Джазмин Паоли вече е седма, след като изпревари Мира Андреева.