Александър Донски се изкачи до №109 в световната ранглиста на двойки

  • 23 фев 2026 | 11:32
  • 131
  • 0
Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се изкачи с десет позиции до №109 в обновената днес световна ранглиста при мъжете на двойки.

През уикенда Донски стана шампион на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха във финала Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия) с 4:6, 6:4, 12:10.

Това е третата титла на двойки от сериите „Чалънджър" в кариерата на Донски. През ноември миналата година той триумфира в Мая (Португалия), а първият му трофей от този ранг отново беше в тандем със Сидхант Бантия през март 2025 г.

През тази седмица Донски и Бантия ще си партнират на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 000 евро. Двамата са поставени под №1 в схемата и ще стартират с мач срещу Лука Кастелнуово (Швейцария) и Уи-сун Парк (Република Корея).

