  Мъри Стоилов: Не заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика

Мъри Стоилов: Не заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика

  • 23 фев 2026 | 10:45
  • 2309
  • 4
Мъри Стоилов: Не заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика

Елементарни и индивидуални грешки са довели до тежкото поражение на Гьозтепе с 0:4 от Бешикташ в 23-ия кръг на турската СуперЛига, смята Станимир Стоилов, който обаче е на мнение, че резултатът е прекалено голям с оглед показаното на терена.

Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място
Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

След този мач Бешикташ задмина Гьозтепе на 4-ото място с 43 точки, докато тимът на българския специалист е 5-и с 41. Начело е Галатасарай с 55 точки, след като вчера падна с 0:2 от Коняспор, и днес може да бъде задминат от Фенербахче, който има 52 и приема Касъмпаша.

Първо, поздравявам Бешикташ. Не мисля, че заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика. Това е наистина лош резултат и сме много разстроени. Допуснахме много елементарни грешки, от които станаха головете. Моят отбор обаче показа решително, агресивно отношение на терена, печелейки персоналните двубои. Но допуснахме твърде много индивидуални грешки и в резултат на това инкасирахме резултат, който не искахме. Затова сме толкова тъжни“, започна Стоилов анализа си на мача.

Попитан какво смята да направи при толкова тежък резултат, най-крупната загуба от пристигането му в турския футбол на 21-и ноември 2023-а година, той отговори: „Преди всичко, най-важното за нас е бързо да се върнем към победния път и се надявам също така никой от нашите играчи да не е контузен. Защото имахме много проблеми поради контузии. Играчите, които влязоха днес, бяха тези, които се завърнаха от контузии. Също така, както споменах по-рано, трябва да отстраним тези индивидуални грешки възможно най-скоро. Мога да кажа, че сме добри по отношение на дисциплина, тактика и решителност. Така че, ако отстраним тези индивидуални грешки, вярвам, че скоро ще се върнем към победния път“, завърши Стоилов.

Българският полузащитник Филип Кръстев започна като титуляр за Гьозтепе и остана на терена до 58-ата минута, когато беше заменен от Алексис Антунеш. Следващият мач на Гьозтепе е на 28-и февруари (събота) срещу опашкаря Еюпспор у дома.

