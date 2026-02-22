Популярни
  Гьозтепе
  2. Гьозтепе
  Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

  • 22 фев 2026 | 21:08
  • 395
  • 0
Бешикташ разгроми Гьозтепе в битката за четвъртото място

Гьозтепе допусна четвъртата си загуба за този сезон в първенството. Тя дойде при гостуването на Бешикташ. Турският гранд спечели с 4:0 и изпревари тима на Станимир Стоилов, като вече е четвърти в класирането. Филип Кръстев отново бе титуляр за Гьозтепе и бе на терена до 58-ата минута. Отборът на българския треньор по принцип е труден за побеждаване и не бе допускал поражение от 7 декември, но днес бе категорично надигран.

Бешикташ започна силно двубоя, въпреки че в петата минута Филип Кръстев се озова на добра позиция, но ударът му бе блокиран. Малко по-късно Оркун Кьокчу удари греда от фал. В деветата минута бившият играч на Лестър Улфред Ндиди откри резултата след удар с глава. Атаките на домакините се редяха една след друга и вратарят на Гьозтепе Матеуш Лис направи страхотно спасяване, за да не се стигне до ново попадение.

Гостите се справиха по-добре в следващия период от двубоя, но допуснаха втори гол в 36-ата минута. Майкъл Мурийо получи топката от Аслани и удвои аванса на Бешикташ. Отборът на Станимир Стоилов стоеше по-добре след почивката и можеше да намали в началото на втората част, но Дестаноглу направи великолепно спасяване след удар на Черни. Малко преди да е измине час игра домакините сложиха край на интригата с трето попадение. Жуниор Олайтан се разписа след индивидуален пробив. О Хюн-Го направи резултата 4:0 в 74-ата минута с удар от границата на наказателното поле.

