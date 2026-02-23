Томас Ечевери обърна Алехандро Табило и триумфира в Рио

Томас Ечевери триумфира с титлата на тенис турнира на клей АТР 500 в Рио де Жанейро, Бразилия. На финала поставеният под номер 8 аржентинец се наложи трудно след обрат с 3:6, 7:6 (3), 6:4 срещу Алехандро Табило.

Ечевери отстъпи в първия сет с 3:6, а след това успя да навакса пасив от 1:3 във втория, печелейки тайбрека със 7:3.

Изходът на двубоя беше решен след пробив в третия гейм на третата част. Аржентинският тенисист приключи срещата от третата си възможност след три часа и пет минути на корта.

"Опитах се да дам максимума и го направих. Това беше финал и успях да спечеля титлата", заяви шампионът в Рио де Жанейро, цитиран от официалния сайт на АТР.

26-годишният Томас Ечевери спечели първи шампионски трофей на мъжката тенис асоциация в своя кариера, като преди това имаше три загубени финала.

До момента чилиецът Табило има общо три титли на сингъл от турнирите на АТР.