Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Себастиан Корда е новият шампион в Делрей Бийч

Себастиан Корда е новият шампион в Делрей Бийч

  • 23 фев 2026 | 10:08
  • 320
  • 0

Себастиан Корда победи с 6:4, 6:3 Томи Пол във финала на турнира по тенис АТР 250 на твърди кортове в Делрей Бийч (САЩ).

Американецът постигна решителен пробив в десетия гейм на първия сет, повеждайки в решителния мач срещу своя сънародник.

Поставеният под номер 5 в схемата Пол спечели подаването на Корда в първия гейм на втората част, но след това допусна обрат и загуби с 3:6.

Себастиан Корда приключи срещата от втората си възможност след час и 22 минути на корта. Титлата е под номер 3 в турнирите на АТП в кариерата на американския тенисист.

Томи Пол, който има 4 шампионски трофея от мъжката тенис асоциация, загуби общо втория си финал в Делрей Бийч.

"Това наистина значи много за мен, особено след загубените финали през последните години. Тук отстъпих в първия ми мач за титла на АТП. Затворих кръга и се чувствам изключително щастлив", заяви Корда, който отстъпи срещу Хуберт Хуркач на финала в Делрей Бийч през 2021 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лиа Каратанчева загуби драматично във втория кръг на квалификациите на WTA 500 в Мексико

Лиа Каратанчева загуби драматично във втория кръг на квалификациите на WTA 500 в Мексико

  • 23 фев 2026 | 03:59
  • 1122
  • 0
Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Лугано

Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Лугано

  • 22 фев 2026 | 15:40
  • 845
  • 0
Серина Уилямс вече отново може да играе тенис

Серина Уилямс вече отново може да играе тенис

  • 22 фев 2026 | 13:15
  • 5560
  • 15
Радулов загуби финала в Анталия

Радулов загуби финала в Анталия

  • 22 фев 2026 | 13:12
  • 1027
  • 0
Слоун Стивънс и Джоузи Алтидор се развеждат

Слоун Стивънс и Джоузи Алтидор се развеждат

  • 22 фев 2026 | 11:57
  • 1257
  • 2
Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

  • 22 фев 2026 | 11:20
  • 1093
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6693
  • 46
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4668
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 1091
  • 0
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5144
  • 3
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 12260
  • 13
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 31208
  • 54