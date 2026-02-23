Себастиан Корда е новият шампион в Делрей Бийч

Себастиан Корда победи с 6:4, 6:3 Томи Пол във финала на турнира по тенис АТР 250 на твърди кортове в Делрей Бийч (САЩ).

Американецът постигна решителен пробив в десетия гейм на първия сет, повеждайки в решителния мач срещу своя сънародник.

Поставеният под номер 5 в схемата Пол спечели подаването на Корда в първия гейм на втората част, но след това допусна обрат и загуби с 3:6.

Sweet Number 3️⃣



The moment Sebastian Korda secured his 3rd title during a windy afternoon in Delray Beach! pic.twitter.com/vcd3PdQzYz — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2026

Себастиан Корда приключи срещата от втората си възможност след час и 22 минути на корта. Титлата е под номер 3 в турнирите на АТП в кариерата на американския тенисист.

Томи Пол, който има 4 шампионски трофея от мъжката тенис асоциация, загуби общо втория си финал в Делрей Бийч.

"Това наистина значи много за мен, особено след загубените финали през последните години. Тук отстъпих в първия ми мач за титла на АТП. Затворих кръга и се чувствам изключително щастлив", заяви Корда, който отстъпи срещу Хуберт Хуркач на финала в Делрей Бийч през 2021 година.