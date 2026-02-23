Двойният шампион в бобслея Йоханес Лохнер: Това е перфектният завършек на кариерата ми

Златният медалист в бобслея за четворки от Олимпийските игри Милано-Кортина 2026 Йоханес Лохнер заяви, че това е перфектният завършек на кариерата му. В неделя той спечели златото пред големия си съперник и приятел Франческо Фридрих, който е шампион от Пьончан и Пекин.

Златен олимпийски дубъл за "вечно втория" в кралската дисциплина в бобслея

По-рано през седмицата Лохнер спечели и в двоен боб, а в неделя триумфира категорично с Маргис Торстен, Йорн Венцел и Георг Флайшауер. Това бяха първите златни медали от Олимпийски игри в кариерата му. Фридрих и неговият екип останаха втори, а швейцарецът Михаел Фогт взе бронза.

"Това е перфектният завършек на кариерата ми. Невероятно е, че плановете ми могат да проработят по този начин в последното ми състезание. Все още не мога да повярвам и сигурно никога няма да успея. За това мечтаех в последните две години и то вече е реалност", каза Лохнер, цитиран от ДПА.

Фридрих, който възнамерява да се състезава и на Олимпийските игри през 2030, каза след подиума: "Чувствах се добре. Златото щеше да бъде още по-добро, но Ханзи бе непобедим на тези Олимпийски игри. Те са шампионите и мога само да ги поздравя за това, което направиха тук".