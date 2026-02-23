"Моряците" очакват завръщането на важен играч

Трите равенства до този момент в първенството сериозно разклатиха амбициите на Черно море да затвърди позициите, извоювани през последните два сезона, и отново да намери място в челната тройка. През зимната пауза "моряците" се разделиха с трима флангови футболисти – бразилците Уеслен Жуниор, Жоао Педро и Фелипе Кардосо. Именно силната игра по крилата беше едно от основните оръжия на тима в последните години, а липсата ѝ ясно пролича в срещите от пролетния дял на шампионата.

Към момента единственият изявен флангови играч в състава е Николай Златев. На тази позиция наставникът Илиан Илиев разчита и на Селсо Сидни, който по природа е централен нападател. Очакванията в лагера на варненци са през тази седмица, при благоприятно развитие, Андреяс Калкан да бъде включен в групата за гостуването на Добруджа. Андреяс Калкан се завърна след тежка контузия по време на зимната подготовка, но впоследствие отново получи травма, която го извади от строя.



Пламен Трендафилов