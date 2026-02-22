Джеси Дигинс сложи край на олимпийската си кариера с много благодарности

Джеси Дигинс пресече финалната линия днес, както е правила толкова често през последните 15 години на световната сцена, но този път напълно изтощена. Тя завърши 50-километровото състезание на пето място – само на няколко секунди от още един медал.

„Ако ми бяхте казали дори преди година, че ще се боря за бронзов медал в класическо бягане на 50 км, нямаше да ви повярвам. Мога уверено да кажа, че не бих могла да се постарая повече или да извлека повече от тялото си“, коментира Дигинс след края на надпреварата.

Für mich die Szene der Olympischen Spiele in Milano Cortina. Nadja Kälin hilft Jessy Diggins aus den Skiern und Stöcken. In der Stunde ihres grössten Triumphes hilft sie zuerst der unterlegenen Kollegin. Das verdient Gold! Und ja, natürlich: Gratulation zur Bronzemedaille. pic.twitter.com/U5R869drQG — Philipp Matthias Bregy ⚽️ (@pmbregy) February 22, 2026

Това бележи последното олимпийско състезания за спортистка, която трансформира американското ски бягане и се превърна в символ на издръжливост. С блясък, все още осеян на бузите й, тя каза, че е благодарна на всички хора, които са ѝ помогнали да достигне този етап в кариера, започнала още докато е била в гимназията в Минесота.

„Изпълнена съм с благодарност, радост и любов и това е толкова специално. Отне ми толкова много работа, за да стигна дотук. Наистина съм щастлива от начина, по който си тръгвам, защото това бяха невероятни последни Олимпийски игри“, коментира тя.

34-годишната Дигинс спечели първия в историята на САЩ олимпийски златен медал по ски бягане с партньорката си в отборния спринт Кикан Рандъл в Пьончан 2018, като добави сребро и бронз на Олимпийските игри в Пекин четири години по-късно. В Милано-Кортина тя отново се качи на подиума, завършвайки трета в интервалния старт на 10 километра, въпреки че получи болезнено натъртване на ребрата от падане в първото си състезание.

Снимки: Imago