Джеси Дигинс: При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено

Натъртени ребра подкопават надеждите на американската звезда в ски бягането Джесика Дигинс да постигне нещо задоволително на последните си Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, пише агенция АП.

Дигинс се контузи при падане в първото си състезание - 20-километровия скиатлон в неделя, а щетите ограничиха и възможностите й да постигне добро класиране в спринта класически стил по-рано днес в Тезеро. Настоящата лидерка в Световната купа и една от най-успешните състезателки по ски бягане в САЩ отпадна на четвъртфиналите.

A Gold Medalist with a Golden Standard. 📷📷

Jessie Diggins is officially putting the world on notice—and it’s about more than just cross-country skiing.

Ahead of the 2026 Winter Olympics in Milan-Cortina, our gold medalist shared a powerful reminder of what she carries on her pic.twitter.com/10NLoEszHg — Jerry Whitney (@theharpoonman) February 10, 2026

Джеси Дигинс се чувстваше видимо некомфортно към края на спринта след бързия си старт, мъчейки се да генерира сила във финалната права. „При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено“, призна американката.

Дишането дълбоко остава трудно за Дигинг, въпреки че тя е облекчена, че състоянието на ребрата й не са е влошило. „Просто няма много какво да се направи“, призна тя.

34-годишната ски бегачка е решена да продължи напред след разочароващия старт на последните си Олимпийски игри. „Просто ще продължа да се появявам и да правя най-доброто, на което съм способна. Ще дам всичко от себе си“, завърши Джеси Дигинс.

Снимки: Gettyimages