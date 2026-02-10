Джеси Дигинс: При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено

Натъртени ребра подкопават надеждите на американската звезда в ски бягането Джесика Дигинс да постигне нещо задоволително на последните си Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, пише агенция АП.
Дигинс се контузи при падане в първото си състезание - 20-километровия скиатлон в неделя, а щетите ограничиха и възможностите й да постигне добро класиране в спринта класически стил по-рано днес в Тезеро. Настоящата лидерка в Световната купа и една от най-успешните състезателки по ски бягане в САЩ отпадна на четвъртфиналите.
Джеси Дигинс се чувстваше видимо некомфортно към края на спринта след бързия си старт, мъчейки се да генерира сила във финалната права. „При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено“, призна американката.
Дишането дълбоко остава трудно за Дигинг, въпреки че тя е облекчена, че състоянието на ребрата й не са е влошило. „Просто няма много какво да се направи“, призна тя.
Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането
34-годишната ски бегачка е решена да продължи напред след разочароващия старт на последните си Олимпийски игри. „Просто ще продължа да се появявам и да правя най-доброто, на което съм способна. Ще дам всичко от себе си“, завърши Джеси Дигинс.
Снимки: Gettyimages