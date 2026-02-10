Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Джеси Дигинс: При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено

Джеси Дигинс: При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено

  • 10 фев 2026 | 20:31
  • 694
  • 0
Джеси Дигинс: При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено

Натъртени ребра подкопават надеждите на американската звезда в ски бягането Джесика Дигинс да постигне нещо задоволително на последните си Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина, пише агенция АП.

Дигинс се контузи при падане в първото си състезание - 20-километровия скиатлон в неделя, а щетите ограничиха и възможностите й да постигне добро класиране в спринта класически стил по-рано днес в Тезеро. Настоящата лидерка в Световната купа и една от най-успешните състезателки по ски бягане в САЩ отпадна на четвъртфиналите.

Джеси Дигинс се чувстваше видимо некомфортно към края на спринта след бързия си старт, мъчейки се да генерира сила във финалната права. „При падането по време на скиатлона, натъртих ребрата си и е наистина болезнено“, призна американката.

Дишането дълбоко остава трудно за Дигинг, въпреки че тя е облекчена, че състоянието на ребрата й не са е влошило. „Просто няма много какво да се направи“, призна тя.

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането
Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

34-годишната ски бегачка е решена да продължи напред след разочароващия старт на последните си Олимпийски игри. „Просто ще продължа да се появявам и да правя най-доброто, на което съм способна. Ще дам всичко от себе си“, завърши Джеси Дигинс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 21:30
  • 10731
  • 3
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 767
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26299
  • 23
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 2061
  • 1
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 6077
  • 5
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 19636
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 91719
  • 431
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 11000
  • 26
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 31005
  • 42
Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

  • 10 фев 2026 | 20:32
  • 2653
  • 5
Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 21:09
  • 1487
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26299
  • 23