Стотици протестират във Верона преди закриването на Игрите

Стотици хора излязоха по улиците на Верона няколко часа преди церемонията по закриването на Олимпийските игри, за да протестират срещу разходите за жилища и екологичните проблеми, свързани със Зимните игри.

Церемонията, насрочена за 20:30 часа местно време, ще се проведе в древната римска арена във Верона. Митингът „Олимпиада? Не, благодаря“ беше организиран от университетски групи и асоциации, които се противопоставят на домакинството на събитие, което според тях не е от полза за горите, излива бетон върху „крехка земя“ и задълбочава социалното неравенство.

„Тук сме, за да защитим територията си от спекулации . . . и от невъзможните разходи за посещение на събития“, каза Джанина Дал Боско, 76-годишна активистка, отбелязвайки, че билетите за церемонията по закриването струват около 400 евро.

На един транспарант пишеше: „По-малко игри за малцина, повече домове за всички“, съобщава агенция Ройтерс.

Много по-голяма демонстрация - събрала близо 10 000 души, се проведе в Милано в първия ден на Игрите и по-късно прерасна в насилие.

