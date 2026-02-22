Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Канадец беше определен за "Най-добър играч" на олимпийския турнир по хокей на лед

Канадец беше определен за "Най-добър играч" на олимпийския турнир по хокей на лед

  • 22 фев 2026 | 19:56
  • 750
  • 1
Канадец беше определен за "Най-добър играч" на олимпийския турнир по хокей на лед

Нападателят Конър Макдейвид бе определен за "Най-полезен играч" на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано и Кортина д'Ампецо.

Канадецът не успя да триумфира с титлата, след като "Кленовите листа" отстъпиха с 1:2 пред САЩ във финалния мач, но това не успя да заличи силния турнир, който той направи. Капитанът на Едмънтън Ойлърс вкара два гола и направи 11 асистенции за общо 13 точки в само шест мача.

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

Макдейвид оглавия и идеалния отбор на турнира. Място в него намериха още вратарят на САЩ Конър Хелебък, защитниците Куин Хюз (САЩ) и Кейл Макар (Канада), както и нападателите Маклин Селебрини (Канада) и Юрай Слафковски (Словакия).

Майдейвид бе определен и за "Най-добър нападател", Куин Хюз взе приза за "Най-добър защитник", а Хелебък, който направи 41 спасявания във финала, е "Най-добър вратар".

Норвегия е №1 на Олимпиадата с рекордните 18 златни медали
Норвегия е №1 на Олимпиадата с рекордните 18 златни медали
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Олимпиец даде всичко от себе си, но се размина с ласките на руска красавица

Олимпиец даде всичко от себе си, но се размина с ласките на руска красавица

  • 22 фев 2026 | 15:27
  • 2909
  • 5
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 30457
  • 46
Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

Швеция ликува в олимпийския финал по кърлинг

  • 22 фев 2026 | 15:11
  • 963
  • 2
Скандалът в кърлинга е като крачките в баскетбола

Скандалът в кърлинга е като крачките в баскетбола

  • 22 фев 2026 | 15:02
  • 1089
  • 0
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин получи специална награда от МОК

Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин получи специална награда от МОК

  • 22 фев 2026 | 15:00
  • 592
  • 0
Бенямин Карл: Паралелният гигантски слалом е зимната версия на MotoGP, 99% остава

Бенямин Карл: Паралелният гигантски слалом е зимната версия на MotoGP, 99% остава

  • 22 фев 2026 | 15:00
  • 737
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 146234
  • 725
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 35828
  • 40
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 7812
  • 35
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 16519
  • 43
Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

Очаквайте на живо: Церемонията по закриване на Олимпийските игри

  • 22 фев 2026 | 21:00
  • 541
  • 0
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 21780
  • 52