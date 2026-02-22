Канадец беше определен за "Най-добър играч" на олимпийския турнир по хокей на лед

Нападателят Конър Макдейвид бе определен за "Най-полезен играч" на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано и Кортина д'Ампецо.

Канадецът не успя да триумфира с титлата, след като "Кленовите листа" отстъпиха с 1:2 пред САЩ във финалния мач, но това не успя да заличи силния турнир, който той направи. Капитанът на Едмънтън Ойлърс вкара два гола и направи 11 асистенции за общо 13 точки в само шест мача.

Макдейвид оглавия и идеалния отбор на турнира. Място в него намериха още вратарят на САЩ Конър Хелебък, защитниците Куин Хюз (САЩ) и Кейл Макар (Канада), както и нападателите Маклин Селебрини (Канада) и Юрай Слафковски (Словакия).

Майдейвид бе определен и за "Най-добър нападател", Куин Хюз взе приза за "Най-добър защитник", а Хелебък, който направи 41 спасявания във финала, е "Най-добър вратар".

