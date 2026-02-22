Петата поредна домакинска победа изкачи Фрайбург до седмото място

Фрайбург запази шансове за място в топ 6, след като победи с 2:1 Борусия (Мьонхенгладбах) в двубой от 23-тия кръг на Бундеслигата, удължавайки серията си без домакинска загуба на 10 мача. Това бе пети пореден успех на "бразилците на Брайсгау" във всички турнири.

Матиас Гинтер наказа бившия си тим в 38-ата минута. Дикс отклони с глава топката след дълго изпълнен тъч от Треу. Гинтер засече от въздуха от няколко метра.

Гостите нанесоха първия точен удар едва в 70-ата минута. Четири след това Игор Матанович удвои преднината на Фрайбург с добавка отблизо, след като преди това Николас изби ниско центриране на Егещайн.

В 83-тата минута гол на Харис Табакович бе отменен заради засадата, но малко след това босненецът все се разписа официално, след като засече с глава центриране от корнер. Гостите обаче не успяха да създадат някакъв натиск, с който да поставят под напрежение Фрайбург, който с този успех се изкачи до седмото място във временното класиране на Бунделигата. "Жребчетата" пък остават само на две точки от зоната на изпадащите.

Снимки: Imago