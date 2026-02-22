Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Петата поредна домакинска победа изкачи Фрайбург до седмото място

Петата поредна домакинска победа изкачи Фрайбург до седмото място

  • 22 фев 2026 | 18:57
  • 405
  • 0
Петата поредна домакинска победа изкачи Фрайбург до седмото място

Фрайбург запази шансове за място в топ 6, след като победи с 2:1 Борусия (Мьонхенгладбах) в двубой от 23-тия кръг на Бундеслигата, удължавайки серията си без домакинска загуба на 10 мача. Това бе пети пореден успех на "бразилците на Брайсгау" във всички турнири.

Матиас Гинтер наказа бившия си тим в 38-ата минута. Дикс отклони с глава топката след дълго изпълнен тъч от Треу. Гинтер засече от въздуха от няколко метра.

Гостите нанесоха първия точен удар едва в 70-ата минута. Четири след това Игор Матанович удвои преднината на Фрайбург с добавка отблизо, след като преди това Николас изби ниско центриране на Егещайн.

В 83-тата минута гол на Харис Табакович бе отменен заради засадата, но малко след това босненецът все се разписа официално, след като засече с глава центриране от корнер. Гостите обаче не успяха да създадат някакъв натиск, с който да поставят под напрежение Фрайбург, който с този успех се изкачи до седмото място във временното класиране на Бунделигата. "Жребчетата" пък остават само на две точки от зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 1008
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 1781
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 577
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1474
  • 7
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29654
  • 38
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136166
  • 621
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29654
  • 38
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 3167
  • 17
Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

  • 22 фев 2026 | 19:22
  • 9035
  • 11
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 24012
  • 36
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 14155
  • 38