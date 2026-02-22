Популярни
  3. Дисквалифицираха рускиня от ски бягането на 50 километра

Дисквалифицираха рускиня от ски бягането на 50 километра

  • 22 фев 2026 | 17:11
  • 485
  • 0
Дисквалифицираха рускиня от ски бягането на 50 километра

Рускинята Дария Непряева беше дисквалифицирана от женското състезание по ски бягане 50 километра класически стил от Игрите в Милано-Кортина, след като случайно взе ските на друга състезателка по време на смяна на екипировката по средата на надпреварата, съобщава агенция Ройтерс.

Непряева, състезаваща се с неутрален статут, взе по погрешка ските на германката Катарина Хенинг Доцлер. Тя продължи да кара, но беше дисквалифицирана от старта, който шведката Еба Андерсон спечели лесно.

Ебба Андерсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане
Ебба Андерсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане

Хенинг Доцлер, която завърши девета, каза, че резервните ски, които е трябвало да използва, са били по-бавни от тези, с които би се състезавала, но по-големият проблем е било парче пластмаса, прикрепено към долната част, което е трябвало да свали по време на спиране.

„Не бях най-бързата. Тази сутрин тествахме четири чифта ски и това беше може би третият или четвъртият. Има разлика, но такива неща се случват в спорта“, каза тя.

Игрите в Милано-Кортина са надминали очакванията на МОК
Игрите в Милано-Кортина са надминали очакванията на МОК

23-годишната Непряева се извини за инцидента и върна ските.

Международният олимпийски комитет забрани на руски и беларуски спортисти да участват в Олимпийските игри след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 година. На някои обаче беше позволено да се състезават в Милано-Кортина като индивидуални неутрални спортисти, без право на национално знаме и химн.

Снимки: Gettyimages

