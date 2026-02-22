Дисквалифицираха рускиня от ски бягането на 50 километра

Рускинята Дария Непряева беше дисквалифицирана от женското състезание по ски бягане 50 километра класически стил от Игрите в Милано-Кортина, след като случайно взе ските на друга състезателка по време на смяна на екипировката по средата на надпреварата, съобщава агенция Ройтерс.

Непряева, състезаваща се с неутрален статут, взе по погрешка ските на германката Катарина Хенинг Доцлер. Тя продължи да кара, но беше дисквалифицирана от старта, който шведката Еба Андерсон спечели лесно.

russian Nepryaeva was disqualified for stealing the skis of a competitor. She was disqualified. Fck russia 🖕. She never should have been there in the first place. Fck @iocmedia for letting her compete in the olympics🖕 pic.twitter.com/jg7SkBF1dQ — Fjord Fella 🐾🇳🇴🇺🇦 (@FjordFella) February 22, 2026

Ебба Андерсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане

Хенинг Доцлер, която завърши девета, каза, че резервните ски, които е трябвало да използва, са били по-бавни от тези, с които би се състезавала, но по-големият проблем е било парче пластмаса, прикрепено към долната част, което е трябвало да свали по време на спиране.

„Не бях най-бързата. Тази сутрин тествахме четири чифта ски и това беше може би третият или четвъртият. Има разлика, но такива неща се случват в спорта“, каза тя.

Игрите в Милано-Кортина са надминали очакванията на МОК

23-годишната Непряева се извини за инцидента и върна ските.

Международният олимпийски комитет забрани на руски и беларуски спортисти да участват в Олимпийските игри след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 година. На някои обаче беше позволено да се състезават в Милано-Кортина като индивидуални неутрални спортисти, без право на национално знаме и химн.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages