  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Лугано

Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Лугано

  • 22 фев 2026 | 15:40
  • 361
  • 0
Пьотр Нестеров започна с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Лугано

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров, който е поставен под номер 11 в схемата на пресявките, победи след обрат Федерико Янаконе (Италия) с 3:6, 6:2, 7:5 за два часа и 53 минути.

Българинът загуби първия сет, но доминираше във втората част и изравни резултата. В третия сет двамата си размениха по един пробив, но Нестеров успя да стигне до втори в 11-ия гейм и след серия от три поредни затвори мача.

В спор за място в основната схема националът ще играе с победителя от двубоя между номер 3 Габриел Пирайно (Италия) и Олександър Овчаренко (Украйна).

Междувременно, друг национал на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски допусна загуба в първия кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски отстъпи пред номер 3 Давид Хорда Санчис (Испания) с 6:0, 4:6, 4:6 за час и 42 минути.

Българинът и представителят на домакините Сидхант Бантия са поставени под номер 1 в схемата на двойка, а първите им съперници ще бъдат Лука Кастелнуово (Швейцария) и Уи-сун Парк (Република Корея).

