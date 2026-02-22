Излезе версия кой е рекетирал Вальо Михов

Ивайло Чобанов, известен повече като Иво Пилето, е тормозил бившия президент на ЦСКА и БФС Валентин Михов за пари, твърди "Марица". Пилето почина преди две години след сбиване на булевард "Черни връх" в София. И това е спасило бившия шеф на Футболния съюз от рекета. Чобанов почина след спор с млад мъж, паркирал неправилно. Дрогиран, слязъл и му потърсил сметка. Мъжът в пикапа обаче го ударил през прозореца. Пилето паднал, ударил главата си и това се оказало фатално.

Вальо Михов бил заложник на човек от подземния свят - плащал, за да не докосват внучките му

Пилето е силовак още при Мето Илиенски, изчезналият безследно през 2003 г. бос от ВИС-2. После се занимава с лихварство и комар. Вероятно е дал някаква сума на Вальо Михов и после е налагал сериозни лихви, добавя изданието. По признанието на самата жертва - Пилето му е взел над 100 000 евро. На Иво се преписва и атаката с нож срещу Благо Иванов - Багата, след която прочутият спортист едва оцеля. Пилето е и известен плейбой.