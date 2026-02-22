Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 167
  • 0
Турнирът по бокс "Странджа", волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол от efbet Супер Волей, минифутбол и футбол жени ще има в програмата на Sportbg.bg за следващата седмица.

22-фев-2026 14.00 ФК Спортика – ФК Лудогорец 1945 (футбол жени)

23-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

23-фев-2026 20.15 Малки Страсти - ФК Лев Инс (минифутбол)

23-фев-2026 21.15 АФК Дианабад - Младежите (минифутбол)

24-фев-2026 18.00 ЦСКА - Черно море (волейбол)

24-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

24-фев-2026 20.15 Войводите - Зелен Свят (минифутбол)

24-фев-2026 21.15 Полигран - Ред Файър (минифутбол)

25-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

25-фев-2026 20.15 ФК Саяна - Пи Ви Джи (минифутбол)

25-фев-2026 21.15 ФК Дулизелм - МФК Булгари (минифутбол)

26-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

26-фев-2026 20.15 МФК Керелски - Райкомерс (минифутбол)

26-фев-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Амиго Северозапад (минифутбол)

27-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

28-фев-2026 18.00 Черно море - Дунав (волейбол)

28-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)

28-фев-2026 14.00 ЦСКА III (София) - Сливнишки герой (Сливница) (футбол)

1-март-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 ФИНАЛИ (бокс)

1-март-2026 13.30 ФК Пирин 22 – ФК Пълдин (футбол жени)

ББЛ:

23-фев-2026 19:30       В       Запад   Титан Пропъртис В       Шампион 2006

23-фев-2026 21:30       В       Запад   Волтрон Олд Мабас

23-фев-2026 21:30       В       Запад   Армада  The Throwers

24-фев-2026 20:00       Б       Запад   Национал Сандански      ЦСКА София Б

24-фев-2026 21:30       Б       Запад   Фаб Файв        Политехника Б

24-фев-2026 20:30       Б       Юг      Асеновец 2005   Каменица Пловдив

24-фев-2026 19:30       Жени    Запад   Спортист 1959 Своге Ж   Гейм ОН

25-фев-2026 19:30       Б       Запад   Енигма Фойерверк        Велбъжд 2002 Кюстендил

25-фев-2026 21:30       Б       Запад   Титан Пропъртис София Викингс

25-фев-2026 20:00       В       Запад   Спартак София   Армада

26-фев-2026 21:00       Б       Запад   Мадгрийкс       Атлетико Витоша

26-фев-2026 20:30       Б       Юг      Рогош   Тракия Стамболийски

26-фев-2026 19:30       Жени    Запад   Локомотив София Ж       Политехника Ж

26-фев-2026 21:30       В       Запад   The Throwers    Люлин тийм 27

27-фев-2026 21:30       Жени    Запад   Calista Basketball      Ботев 2012 Ж

28-фев-2026 12:00       Б       Юг      Хасково Б       Родопа Лъмбърджакс

28-фев-2026 14:00       Б       Юг      БК Раковски     Делфин Бургас

28-фев-2026 16:00       Б       Юг      Пловдив Мамбас  Олимпия Ямбол

28-фев-2026 11:00       Б       Изток   Everbet Bay Kings Varna Ънстопабъл Б

28-фев-2026 13:00       Б       Изток   Черноморец Балчик       Стар Баскет

28-фев-2026 15:00       Б       Изток   МУ Варна        Светкавица Мебел Стил

28-фев-2026 17:00       Б       Изток   Ъндърдогс       Шоутайм

28-фев-2026 19:00       Б       Изток   Черно море Тича Б       Икономически университет

28-фев-2026 11:00       Б       Център  Гочита  Алеко Свищов

28-фев-2026 13:00       Б       Център  Дунав Русе 2016 Чардафон

28-фев-2026 15:00       Б       Център  Ударникъ Б      Дрийм тийм Троян

28-фев-2026 17:00       Б       Център  Локомотив Горна Оряховица       Перестройка

28-фев-2026 19:30       Жени    Запад   Гейм ОН Вайпърс

01-мар-2026 18:00       А       Запад   Левски А        Чавдар Троян

01-мар-2026 18:00       А       Запад   Видабаскет      Хасково Б

01-мар-2026 17:00       А       Изток   Ямбол А Вълци Разград

01-мар-2026 17:00       А       Изток   Черно море Викудха      Ударникъ А

01-мар-2026 17:00       А       Изток   Ънстопабъл      Вихър Айтос

