Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

0









Копирано



Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол от efbet Супер Волей, минифутбол и футбол жени ще има в програмата на Sportbg.bg за следващата седмица. 22-фев-2026 14.00 ФК Спортика – ФК Лудогорец 1945 (футбол жени) 23-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 23-фев-2026 20.15 Малки Страсти - ФК Лев Инс (минифутбол) 23-фев-2026 21.15 АФК Дианабад - Младежите (минифутбол) 24-фев-2026 18.00 ЦСКА - Черно море (волейбол) 24-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 24-фев-2026 20.15 Войводите - Зелен Свят (минифутбол) 24-фев-2026 21.15 Полигран - Ред Файър (минифутбол) 25-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 25-фев-2026 20.15 ФК Саяна - Пи Ви Джи (минифутбол) 25-фев-2026 21.15 ФК Дулизелм - МФК Булгари (минифутбол) 26-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 26-фев-2026 20.15 МФК Керелски - Райкомерс (минифутбол) 26-фев-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Амиго Северозапад (минифутбол) 27-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 28-фев-2026 18.00 Черно море - Дунав (волейбол) 28-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс) 28-фев-2026 14.00 ЦСКА III (София) - Сливнишки герой (Сливница) (футбол) 1-март-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 ФИНАЛИ (бокс) 1-март-2026 13.30 ФК Пирин 22 – ФК Пълдин (футбол жени) ББЛ: 23-фев-2026 19:30 В Запад Титан Пропъртис В Шампион 2006 23-фев-2026 21:30 В Запад Волтрон Олд Мабас 23-фев-2026 21:30 В Запад Армада The Throwers 24-фев-2026 20:00 Б Запад Национал Сандански ЦСКА София Б 24-фев-2026 21:30 Б Запад Фаб Файв Политехника Б 24-фев-2026 20:30 Б Юг Асеновец 2005 Каменица Пловдив 24-фев-2026 19:30 Жени Запад Спортист 1959 Своге Ж Гейм ОН 25-фев-2026 19:30 Б Запад Енигма Фойерверк Велбъжд 2002 Кюстендил 25-фев-2026 21:30 Б Запад Титан Пропъртис София Викингс 25-фев-2026 20:00 В Запад Спартак София Армада 26-фев-2026 21:00 Б Запад Мадгрийкс Атлетико Витоша 26-фев-2026 20:30 Б Юг Рогош Тракия Стамболийски 26-фев-2026 19:30 Жени Запад Локомотив София Ж Политехника Ж 26-фев-2026 21:30 В Запад The Throwers Люлин тийм 27 27-фев-2026 21:30 Жени Запад Calista Basketball Ботев 2012 Ж 28-фев-2026 12:00 Б Юг Хасково Б Родопа Лъмбърджакс 28-фев-2026 14:00 Б Юг БК Раковски Делфин Бургас 28-фев-2026 16:00 Б Юг Пловдив Мамбас Олимпия Ямбол 28-фев-2026 11:00 Б Изток Everbet Bay Kings Varna Ънстопабъл Б 28-фев-2026 13:00 Б Изток Черноморец Балчик Стар Баскет 28-фев-2026 15:00 Б Изток МУ Варна Светкавица Мебел Стил 28-фев-2026 17:00 Б Изток Ъндърдогс Шоутайм 28-фев-2026 19:00 Б Изток Черно море Тича Б Икономически университет 28-фев-2026 11:00 Б Център Гочита Алеко Свищов 28-фев-2026 13:00 Б Център Дунав Русе 2016 Чардафон 28-фев-2026 15:00 Б Център Ударникъ Б Дрийм тийм Троян 28-фев-2026 17:00 Б Център Локомотив Горна Оряховица Перестройка 28-фев-2026 19:30 Жени Запад Гейм ОН Вайпърс 01-мар-2026 18:00 А Запад Левски А Чавдар Троян 01-мар-2026 18:00 А Запад Видабаскет Хасково Б 01-мар-2026 17:00 А Изток Ямбол А Вълци Разград 01-мар-2026 17:00 А Изток Черно море Викудха Ударникъ А 01-мар-2026 17:00 А Изток Ънстопабъл Вихър Айтос Следвай ни: