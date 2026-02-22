Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол от efbet Супер Волей, минифутбол и футбол жени ще има в програмата на Sportbg.bg за следващата седмица.
22-фев-2026 14.00 ФК Спортика – ФК Лудогорец 1945 (футбол жени)
23-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
23-фев-2026 20.15 Малки Страсти - ФК Лев Инс (минифутбол)
23-фев-2026 21.15 АФК Дианабад - Младежите (минифутбол)
24-фев-2026 18.00 ЦСКА - Черно море (волейбол)
24-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
24-фев-2026 20.15 Войводите - Зелен Свят (минифутбол)
24-фев-2026 21.15 Полигран - Ред Файър (минифутбол)
25-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
25-фев-2026 20.15 ФК Саяна - Пи Ви Джи (минифутбол)
25-фев-2026 21.15 ФК Дулизелм - МФК Булгари (минифутбол)
26-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
26-фев-2026 20.15 МФК Керелски - Райкомерс (минифутбол)
26-фев-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Амиго Северозапад (минифутбол)
27-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
28-фев-2026 18.00 Черно море - Дунав (волейбол)
28-фев-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 (бокс)
28-фев-2026 14.00 ЦСКА III (София) - Сливнишки герой (Сливница) (футбол)
1-март-2026 14.00 СТРАНДЖА 77 ФИНАЛИ (бокс)
1-март-2026 13.30 ФК Пирин 22 – ФК Пълдин (футбол жени)
ББЛ:
23-фев-2026 19:30 В Запад Титан Пропъртис В Шампион 2006
23-фев-2026 21:30 В Запад Волтрон Олд Мабас
23-фев-2026 21:30 В Запад Армада The Throwers
24-фев-2026 20:00 Б Запад Национал Сандански ЦСКА София Б
24-фев-2026 21:30 Б Запад Фаб Файв Политехника Б
24-фев-2026 20:30 Б Юг Асеновец 2005 Каменица Пловдив
24-фев-2026 19:30 Жени Запад Спортист 1959 Своге Ж Гейм ОН
25-фев-2026 19:30 Б Запад Енигма Фойерверк Велбъжд 2002 Кюстендил
25-фев-2026 21:30 Б Запад Титан Пропъртис София Викингс
25-фев-2026 20:00 В Запад Спартак София Армада
26-фев-2026 21:00 Б Запад Мадгрийкс Атлетико Витоша
26-фев-2026 20:30 Б Юг Рогош Тракия Стамболийски
26-фев-2026 19:30 Жени Запад Локомотив София Ж Политехника Ж
26-фев-2026 21:30 В Запад The Throwers Люлин тийм 27
27-фев-2026 21:30 Жени Запад Calista Basketball Ботев 2012 Ж
28-фев-2026 12:00 Б Юг Хасково Б Родопа Лъмбърджакс
28-фев-2026 14:00 Б Юг БК Раковски Делфин Бургас
28-фев-2026 16:00 Б Юг Пловдив Мамбас Олимпия Ямбол
28-фев-2026 11:00 Б Изток Everbet Bay Kings Varna Ънстопабъл Б
28-фев-2026 13:00 Б Изток Черноморец Балчик Стар Баскет
28-фев-2026 15:00 Б Изток МУ Варна Светкавица Мебел Стил
28-фев-2026 17:00 Б Изток Ъндърдогс Шоутайм
28-фев-2026 19:00 Б Изток Черно море Тича Б Икономически университет
28-фев-2026 11:00 Б Център Гочита Алеко Свищов
28-фев-2026 13:00 Б Център Дунав Русе 2016 Чардафон
28-фев-2026 15:00 Б Център Ударникъ Б Дрийм тийм Троян
28-фев-2026 17:00 Б Център Локомотив Горна Оряховица Перестройка
28-фев-2026 19:30 Жени Запад Гейм ОН Вайпърс
01-мар-2026 18:00 А Запад Левски А Чавдар Троян
01-мар-2026 18:00 А Запад Видабаскет Хасково Б
01-мар-2026 17:00 А Изток Ямбол А Вълци Разград
01-мар-2026 17:00 А Изток Черно море Викудха Ударникъ А
01-мар-2026 17:00 А Изток Ънстопабъл Вихър Айтос