  Тенис
  2. Тенис
Радулов загуби финала в Анталия

  • 22 фев 2026 | 13:12
  • 193
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов допусна загуба на финала на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд от 15 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи пред номер 3 Чезар Крецу (Румъния) с 2:6, 3:6 за час и 28 минути.

Той изостана с 1:4 в първия сет и не успя да навакса, а във втората част се игра равностойно до 3:3, след което Крецу взе три поредни гейма и затвори мача.

Радулов се завърна на корта в края на януари, след като шест месеца се възстановяваше от контузия. Още в първия си турнир след паузата той стигна до финала, а след това беше част от националния отбор на България за мача срещу Белгия за Купа „Дейвис“.

Националът има три спечелени титли на сингъл в кариерата си от турнири от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

