Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

  • 22 фев 2026 | 14:22
  • 1282
  • 1
Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

Сцени на хаос се разиграха по време на сблъсъка между Мемфис Гризлис и Маями Хийт от редовния сезон на НБА, като Скоти Пипън-младши от "Гризлитата" и Майрън Гарднър от "Горещите" си размениха удари малко преди края на мача. Двубоят завърши с победа за Хийт със 136:120.

Ситуацията излезе извън контрол, когато няколко минути преди финалната сирена Гарднър избута в гръб Пипън-младши, което доведе до падането на последния на паркета. Синът на легендата на Чикаго Булс веднага се изправи и секунди след това се нахвърли заплашително към опонента си, избутвайки го силно към трибуните, където се намираха фенове.

Последваха сцени на пълен хаос, като играчи и членове на щабовете на двата отбора се втурнаха към мястото, за да разделят двамата избухливи спортисти и да успокоят страстите.

Както се очакваше, след сериозния инцидент, както Скоти Пипън-младши, така и Майрън Гарднър бяха отстранени от остатъка на мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

НБА продължи с шест мача

НБА продължи с шест мача

  • 22 фев 2026 | 06:20
  • 4779
  • 1
Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

  • 21 фев 2026 | 23:48
  • 1948
  • 0
Нестор Несторов: Забавлението и усмивките на децата са основният ни стимул

Нестор Несторов: Забавлението и усмивките на децата са основният ни стимул

  • 21 фев 2026 | 23:26
  • 444
  • 1
Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

  • 21 фев 2026 | 23:07
  • 1670
  • 0
Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

  • 21 фев 2026 | 22:37
  • 3014
  • 0
Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

  • 21 фев 2026 | 22:23
  • 5739
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Арда, "заралии" без голямата си звезда

Берое 0:0 Арда, "заралии" без голямата си звезда

  • 22 фев 2026 | 14:15
  • 5338
  • 9
ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 41995
  • 179
Съставите на Нотингам Форест и Ливърпул

Съставите на Нотингам Форест и Ливърпул

  • 22 фев 2026 | 14:55
  • 640
  • 0
Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

  • 22 фев 2026 | 14:16
  • 2439
  • 3
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 12831
  • 2
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 8628
  • 1