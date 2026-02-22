Жесток бой в НБА между сина на легенда и играч на Маями

Сцени на хаос се разиграха по време на сблъсъка между Мемфис Гризлис и Маями Хийт от редовния сезон на НБА, като Скоти Пипън-младши от "Гризлитата" и Майрън Гарднър от "Горещите" си размениха удари малко преди края на мача. Двубоят завърши с победа за Хийт със 136:120.

Ситуацията излезе извън контрол, когато няколко минути преди финалната сирена Гарднър избута в гръб Пипън-младши, което доведе до падането на последния на паркета. Синът на легендата на Чикаго Булс веднага се изправи и секунди след това се нахвърли заплашително към опонента си, избутвайки го силно към трибуните, където се намираха фенове.

pic.twitter.com/0yudTGzDts full altercation with context — Low (@15stitchgrizz) February 22, 2026

Последваха сцени на пълен хаос, като играчи и членове на щабовете на двата отбора се втурнаха към мястото, за да разделят двамата избухливи спортисти и да успокоят страстите.

Както се очакваше, след сериозния инцидент, както Скоти Пипън-младши, така и Майрън Гарднър бяха отстранени от остатъка на мача.

Снимки: Gettyimages