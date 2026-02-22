Отложената олимпийска мечта и сладко-горчивият медал

Повечето спортисти мечтаят още от ранна възраст да стъпят на олимпийския подиум. Детската мечта постепенно се превръща в цел, докато те работят, за да станат едни от най-добрите в своята дисциплина. Но какво се случва, когато една мечта бъде отложена?

В събота (21 февруари) след победа с 6:1 над Словакия играчи от мъжкия национален отбор на Финландия по хокей на лед разказаха за смесените емоции от спечелването на бронзов медал само 24 часа след като загубиха шанса си да се борят за златото на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

Финландия стигна до мача за бронза след загуба с 2:3 от Канада в петък. Финландците поведоха с 2:0, но не успяха да удържат аванса си срещу канадците.

Нямаше много време за преработване на емоциите от загубата на полуфинала. Мачът за бронз започна още на следващия ден.

Финландия проведе отборна среща, за да се прегрупира и да вдъхне нов живот на мечтата си.

„Загубихме в петък и това беше огромно разочарование. Но след този мач проведохме наистина добра среща с играчите и имах усещането, че сме на правилното място и ще играем добре“, заяви заместник-капитанът на Финландия Миро Хейсканен (също играч на Далас Старс от НХЛ) пред медиите на пресконференцията след мача. „Не променихме системите си или нещо подобно – по-скоро ставаше въпрос за психиката.“

Именно психическата устойчивост изведе Финландия на подиума. В минутите след убедителната победа над Словакия горчиво-сладките емоции изплуваха едновременно.

„Да носиш олимпийски медал на врата си е невероятен момент и съм сигурен, че по-късно в живота ще го оценим още повече. Много съм горд с усилията, които положихме, но в същото време има и леко разочарование“, каза заместник-капитанът Себастиан Ахо (Каролина Хърикейнс).

Двукратният олимпиец Хейсканен се фокусира върху положителните изводи по време на пресконференцията. Той знае отлично, че нито медалът, нито дори нов шанс да бъдеш олимпиец са гарантирани.

„Това е нещо, за което мечтаеш като дете. Искаш да печелиш медали. Да успееш да го направиш е огромно постижение. Много се гордея с отбора и съм наистина щастлив, че го постигнахме“, каза той.

Хейсканен, едва на 18 години, завърши шести на първите си Олимпийски игри с Финландия в Пьонгчанг 2018 – около осем месеца преди дебюта си в НХЛ. На Игрите в Пекин 2022, когато Финландия спечели златото, той вече беше утвърден професионалист и нямаше право да участва.

„Това се случва само веднъж на четири години, а сега беше дори още по-дълъг период без играчи от НХЛ, така че това е събитие, за което искаш да си в най-добра форма и да се подготвиш наистина добре“, сподели той пред Olympics.com през ноември.

Подготовката даде резултат и има потенциал да остави дълготраен ефект за години напред.

„Имахме много добър отбор… играхме доста добре срещу, бих казал, един от най-добрите отбори в света в петък, така че мисля, че вършим добра работа“, каза крилото Капо Како (Сиатъл Кракен) пред Olympics.com.

Целта винаги е да защитиш олимпийската титла, но има стойност и в това Финландия да бъде сред водещите отбори в година, в която мнозина се съмняваха, че някой може да детронира Съединените щати или Канада.

„С играчите от НХЛ всичко е много по-бързо. Всичко се случва по-бързо – трябва да мислиш по-бързо, темпото е високо и вероятно е малко по-физическо“, каза Хейсканен. „Това беше наистина забавен турнир… свършихме добра работа и съм много радостен, че спечелихме медала.“

