Франциска Пройс разкри, че е получила съобщения на омраза по време на Олимпийските игри

Германската биатлонистка Франциска Пройс, която вече се оттегли от спорта, заяви, че е получила съобщения на омраза в социалните мрежи по време на Олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщава ДПА.

„Психологическият ужас, през който преминаваш, и фактът, че всички казват: „Не гледай какво пишат за теб в социалните мрежи!“, те кара да си помислиш: Уау!“, каза 31-годишната състезателка след женския масов старт в събота, който беше последното състезание в кариерата й.

„Ти все още си човек. Не съм направила нищо престъпно, нито съм убила някого. Това е просто спорт“, добави носителката на титлата от Световната купа. Всичко това „съсипва това, което всъщност би трябвало да е страхотен момент“, каза тя, и това идва от „хора отвън, които всъщност нямат представа колко е трудно“.

Пройс имаше слабо представяне при стрелбата, което й костваше по-добри резултати и дори медали на Игрите. Тя спечели бронз в смесената щафета.

Реакциите в социалните мрежи бяха съответно негативни и напълно преувеличени, каза тя. В резултат на това е прекарала малко време онлайн през последните дни.

„Разбира се, правиш това, за да се защитиш“, добави германката. До известна степен е част от работата й да присъства в социалните мрежи, „но когато стане лично, вече не е толкова приятно и понякога границите определено се прекрачват.“

Съотборничката й Ванеса Фойгт съобщи за подобни преживявания и дори реши да изтрие приложението Инстаграм от телефона си напълно по време на Игрите. „Трябва да кажа, че бях най-щастливият човек на света през последните няколко дни. Никой няма нужда от Инстаграм“, каза тя. Поради „договори и задължения със спонсори“ обаче, вероятно скоро ще трябва да преинсталира приложението.

„Знам, че това са просто коментари и повечето от тях са наистина мили и позитивни. Но, разбира се, тези негативни коментари, които може да са само три или четири, са склонни да се помнят много повече“, призна Фойгт.