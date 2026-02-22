Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Франциска Пройс разкри, че е получила съобщения на омраза по време на Олимпийските игри

Франциска Пройс разкри, че е получила съобщения на омраза по време на Олимпийските игри

  • 22 фев 2026 | 11:55
  • 88
  • 0
Франциска Пройс разкри, че е получила съобщения на омраза по време на Олимпийските игри

Германската биатлонистка Франциска Пройс, която вече се оттегли от спорта, заяви, че е получила съобщения на омраза в социалните мрежи по време на Олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщава ДПА.

„Психологическият ужас, през който преминаваш, и фактът, че всички казват: „Не гледай какво пишат за теб в социалните мрежи!“, те кара да си помислиш: Уау!“, каза 31-годишната състезателка след женския масов старт в събота, който беше последното състезание в кариерата й.

„Ти все още си човек. Не съм направила нищо престъпно, нито съм убила някого. Това е просто спорт“, добави носителката на титлата от Световната купа. Всичко това „съсипва това, което всъщност би трябвало да е страхотен момент“, каза тя, и това идва от „хора отвън, които всъщност нямат представа колко е трудно“.

Пройс имаше слабо представяне при стрелбата, което й костваше по-добри резултати и дори медали на Игрите. Тя спечели бронз в смесената щафета.

Реакциите в социалните мрежи бяха съответно негативни и напълно преувеличени, каза тя. В резултат на това е прекарала малко време онлайн през последните дни.

„Разбира се, правиш това, за да се защитиш“, добави германката. До известна степен е част от работата й да присъства в социалните мрежи, „но когато стане лично, вече не е толкова приятно и понякога границите определено се прекрачват.“

Съотборничката й Ванеса Фойгт съобщи за подобни преживявания и дори реши да изтрие приложението Инстаграм от телефона си напълно по време на Игрите. „Трябва да кажа, че бях най-щастливият човек на света през последните няколко дни. Никой няма нужда от Инстаграм“, каза тя. Поради „договори и задължения със спонсори“ обаче, вероятно скоро ще трябва да преинсталира приложението.

„Знам, че това са просто коментари и повечето от тях са наистина мили и позитивни. Но, разбира се, тези негативни коментари, които може да са само три или четири, са склонни да се помнят много повече“, призна Фойгт.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

От модната столица към древната гладиаторска арена

От модната столица към древната гладиаторска арена

  • 22 фев 2026 | 09:40
  • 579
  • 0
Какво правиш тук, по-дяволите?! Жена шашна олимпийски шампион

Какво правиш тук, по-дяволите?! Жена шашна олимпийски шампион

  • 22 фев 2026 | 09:15
  • 1992
  • 1
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5415
  • 0
Това ли е най-големият губещ на Игрите в Милано - Кортина 2026

Това ли е най-големият губещ на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:25
  • 8291
  • 2
Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

  • 22 фев 2026 | 08:20
  • 4030
  • 4
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8124
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10525
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6928
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8124
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14257
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5415
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2572
  • 2