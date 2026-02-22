Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

  • 22 фев 2026 | 11:20
  • 298
  • 0
Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

Американците Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват титлата на тенис турнира на твърди кортове от сериите АТР 250 в Делрей Бийч, Флорида.

Томи Пол, който е номер 24 в световния тенис, надигра сънародника си Лърнър Тиен с 4:6, 6:4, 6:3

Пол записа 15 аса в мача и спаси седем възможности за пробив от осем възможни, за да си осигури място на финала. Там той ще играе срещу Корда, който по-рано надигра италианеца Флавио Коболи след 7:6 (1), 6:1.

И двамата ще играят втория си финал в Делрей Бийч, като Томи Пол губи през 2024 срещу Тейлър Фриц, а Себастиан Корда отстъпва пред 2021 пред поляка Хуберт Хуркач.

"Той игра невероятен тенис в първия сет", каза Пол след успеха. "Имах чувството, че наистина ми е трудно да го следвам. Чувствах, че той прави всичко малко по-добре от мен. Знаех, че трябва да променя играта си и да сменя ритъма. Мисля, че успях много добре", подчерта той.

Корда се възползва от 20 непредизвикани грешки на Коболи, като се наложи в тайбрек в първия сет, а във втория направи три пробива.

"Мисля, че беше отличен мач. Мисля, че по-скоро сервирах добре. Играх много добре в тайбрека, а след това започнах да усещам по-добре топката, да правя по-добри ретури и да поставя напрежението върху него", каза Корда.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Каратанчева започна с победа в Мексико

Каратанчева започна с победа в Мексико

  • 22 фев 2026 | 02:16
  • 1450
  • 0
Джесика Пегула закръгли титлите си на 10

Джесика Пегула закръгли титлите си на 10

  • 21 фев 2026 | 18:52
  • 1053
  • 0
Радулов се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Анталия

Радулов се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Анталия

  • 21 фев 2026 | 11:58
  • 566
  • 1
Донски ще спори за титлата на двойки на турнир в Индия

Донски ще спори за титлата на двойки на турнир в Индия

  • 21 фев 2026 | 11:53
  • 662
  • 0
Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

  • 21 фев 2026 | 09:25
  • 808
  • 0
Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

  • 21 фев 2026 | 09:18
  • 903
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10259
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6850
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8097
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14234
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5393
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2526
  • 2