Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват трофея в Делрей Бийч

Американците Томи Пол и Себастиан Корда ще си оспорват титлата на тенис турнира на твърди кортове от сериите АТР 250 в Делрей Бийч, Флорида.

Томи Пол, който е номер 24 в световния тенис, надигра сънародника си Лърнър Тиен с 4:6, 6:4, 6:3

Пол записа 15 аса в мача и спаси седем възможности за пробив от осем възможни, за да си осигури място на финала. Там той ще играе срещу Корда, който по-рано надигра италианеца Флавио Коболи след 7:6 (1), 6:1.

И двамата ще играят втория си финал в Делрей Бийч, като Томи Пол губи през 2024 срещу Тейлър Фриц, а Себастиан Корда отстъпва пред 2021 пред поляка Хуберт Хуркач.

"Той игра невероятен тенис в първия сет", каза Пол след успеха. "Имах чувството, че наистина ми е трудно да го следвам. Чувствах, че той прави всичко малко по-добре от мен. Знаех, че трябва да променя играта си и да сменя ритъма. Мисля, че успях много добре", подчерта той.

Корда се възползва от 20 непредизвикани грешки на Коболи, като се наложи в тайбрек в първия сет, а във втория направи три пробива.

"Мисля, че беше отличен мач. Мисля, че по-скоро сервирах добре. Играх много добре в тайбрека, а след това започнах да усещам по-добре топката, да правя по-добри ретури и да поставя напрежението върху него", каза Корда.

Снимки: Imago