  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Олимпийска шампионка се отказа от 50 км масов старт

  • 22 фев 2026 | 10:52
  • 368
  • 1
Шведката Йона Сундлинг, която стана олимпийска шампионка в отборния спринт в ски бягането и взе сребърен медал в спринта индивидуално, обяви, че няма да участва в последното състезание на 50 км класически стил в неделя в Тезеро, предаде АФП. Тя има "симптоми на хрема", обявиха от шведския тим.

Няколко състезатели на шведския тим бяха заразени с вирус в последната седмица, като сред тях е и двукратната олимпийска шампионка Фрида Карлсон, която също отказа последното състезание, а при мъжете вчера не взе участие световният вицешампион на 50 км Вилиан Поромаа.

За последното състезание в ски бягането на Олимпийските игри в Милано-Кортина Швеция залага на Еба Андерсон, която е с три сребърни медали на Игрите в Италия, както и на Ема Рибом.

