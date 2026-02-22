Това ли е най-големият губещ на Игрите в Милано - Кортина 2026

Иконата в кънките Мариан Тимер в Sportnieuws.nl прави преглед на един от най-обсъжданите моменти в кънките по време на Зимните игри в Милано. Момент, за който Йоеп Венемарс често ще си спомня през целия си живот. „Един вид Свен Крамер с грешната смяна.“



„Това му беше отнето. Може да го смятате за най-големия губещ“, каза Тимер. „Това първо трябва да се осмисли. Той работи много дълго за това. В крайна сметка ще страда от това няколко месеца. Но през следващия сезон ще има нови възможности и тогава той трябва да започне да гради нов олимпийски цикъл.“

Скандал в кънките - китаец лиши нидерландец от подиум със сблъсък

Кадрите от фаталния 1000 метра ще се въртят често в главата на Венемарс. 23-годишният топ състезател по кънки от Team Essent беше в пълна надпревара за медал. Само че китайският му съперник Зивен Лиан обърка плановете му. Той не даде предимство на Венемарс на кръстовището, което принуди нидерландеца да намали скоростта и така видя как медалът му се изпарява. Зивен Лиан по-късно се извини.

„За съжаление, това се случи. Всеки има мнение по въпроса. Всички го видяхме. Това е нещо, което винаги ще остане с него. Един вид Свен Крамер с грешната смяна“, намеква Тимер с последното за пропуснатото злато на легендата в кънките Крамер на десет километра на Игрите във Ванкувър през 2010 г.

По-късно в Милано Венемарс почти спечели медал на 1500 метра, но в крайна сметка остана извън подиума и видя как Келд Нюис получи бронз. „Медал щеше да е много хубаво за него. Това със сигурност щеше да облекчи болката. Но той ще се възстанови и след четири години ще направи още един огромен удар. Във всеки случай е изключително мотивиран. Понякога трябва да имаш и малко късмет, а той за съжаление нямаше такъв в Милано.“