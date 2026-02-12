Скандал в кънките - китаец лиши нидерландец от подиум със сблъсък

В сряда на олимпийската пързалка за бързо пързаляне с кънки се разиграха изключително драматични сцени. Нидерландецът Йоп Венемарс получи право на повторно бягане след последната двойка в дисциплината 1000 метра при мъжете, след като около първоначалното му участие възникна спорна ситуация.

#Wennemars got screwed out of a potential🥉today



Lian was never in the running. It was selfish to interfere with Wennemars' chances given he was in contention.



Also how did Lian not realize Wennemars was so far ahead and that exiting the corner would cause interference??



Crazy

При смяна на коридорите след завой китайският състезател Лиан Дзъуън, който се движеше във вътрешния коридор, закачи кънката на Венемарс. При разминаване правото на път има състезателят във външния коридор. След преглед на инцидента съдиите дисквалифицираха китайския кънкьор.

Венемарс беше видимо ядосан след пресичането на финала и замахна към Лиан.

Wennemars was FURIOUS 😠



The Dutchman was potentially denied a speed skating medal and an Olympic record due to a clash with Lian Ziwen

След като всички състезатели завършиха своите серии, Венемарс беше пети – само на 0.24 секунди от бронзовия медал. Загубата на скорост вследствие на закачането ясно му костваше време и вероятно провали шансовете му за подиум.

Около половин час след първото си бягане Венемарс получи втори шанс. Той обаче изглеждаше изморен и с време от 1:08.46 минути остана едва с деветия най-бърз резултат.

За световния шампион на тази дистанция за 2025 г. остана в сила първоначалното пето място и времето 1:07.58.

Американската звезда Джордан Столц спечели златния медал с олимпийски рекорд – 1:06.28. Втори се класира нидерландецът Йенинг де Бо, а трети – китаецът Нинг Джунгян.

Спорният инцидент върна спомени у някои фенове за бягането на 1000 метра на Олимпийските игри през 2022 г., когато канадецът Лоран Дюброй се състезаваше в една двойка с нидерландеца Кай Вербай.

След бързия старт на Дюброй, Вербай намали скоростта, за да избегне възможен сблъсък. Канадецът в крайна сметка спечели сребърен медал.

„Не мога да му благодаря достатъчно“, каза Дюброй след състезанието, цитиран от Yahoo. „Това беше изключително професионален и достоен жест. Той ми е приятел, така че когато преживее момента – ще му дам време – със сигурност ще му благодаря.“

Дюброй завърши на осмо място в олимпийското бягане през 2026 година.