Мини Купа България 2026: Балкан и Академик Бултекс 99 се класираха на финал в първото издание на турнира

Балкан и Академик Бултекс 99 се класираха за финала на първия в историята турнир Мини Купа България 2026. Надпреварата се провежда в Ботевград, по време на Финалната осмица на efbet Купа България 2026 при мъжете. В нея участват 16-годишните юношески тимове на 6 от 8-те класирали се за финалите мъжки представителни отбори.

Спартак Плевен победи Миньор 2015 със 74:59 в първия двубой от днешната програма, провел се в зала "Георги Христов". За плевенчани Александър Кожухаров се отчете със 17 точки и 7 борби. По 11 добавиха Любомир Яначков, Радослав Георгиев (11 борби) и Бенан Мехмедов (6 асистенции). За перничани Константин Крумов бе най-добър с 15 точки. Мартин Николов го последва с 14.

В първия полуфинал от Мини Купа България 2026 Академик Бултекс 99 се справи със съпротивата на Рилски спортист със 76:67, за да си проправи път до финала. За пловдивчани Андрей Белев (14 борби) и Росен Игнатов (8 борби) отбелязаха по 16 точки. Александър Енчев приключи с 13 и 8 борби. Петър Хаджиев бе най-резултатен за самоковци с 11 точки. По 10 имаха Валентин Лазаров и Максимилян Радков.

Балкан се превърна във втория финалист в първото издание на Мини Купа България 2026. Пред своите фенове младите ботевградчани спечелиха срещу Черно море Тича с 97:77 след дабъл-дабъл за Илиян Пенков - 27 точки и 11 борби. Георги Харитонов регистрира трипъл-дабъл - 25, 12 борби и 10 асистенции плюс 6 откраднати топки. Дан Канев завърши с 18 точки и 7 борби. Николай Джамбазов бе най-добър за варненци с 26 точки. Орлин Златев вкара 17. Ян Ермолаев остана с 13 точки и 7 борби.

Резултати от Ден 2:

Спартак Плевен - Миньор 2015 - 74:59

Академик Бултекс 99 - Рилски спортист - 76:67

Балкан - Черно море Тича - 97:77

Програма за Ден 3:

22 февруари (неделя):

10.30 ч. - Миньор 2015 - Рилски спортист - зала "Георги Христов"

12.30 ч. - Черно море Тича - Спартак Плевен - “Арена Ботевград”

14.30 ч. - Балкан - Академик Бултекс 99 - “Арена Ботевград”

Всички срещи се излъчват онлайн, в каналите на БФБаскетбол в Youtube.com.

Снимка: БФБаскетбол