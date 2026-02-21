Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина

Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина

  • 21 фев 2026 | 12:34
  • 190
  • 0
Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина

Полската състезателка по шорттрек Камила Селие беше изнесена на носилка, след като получи порезна рана точно под окото при тежък инцидент по време на четвъртфинала на 1500 метра на Зимни олимпийски игри 2026 в Италия. По време на надпреварата се стигна до падане, при което острието на кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд неволно удари Селие в лицето. Състезанието беше незабавно прекъснато за няколко минути, докато медицинските екипи оказваха първа помощ на 25-годишната полякиня. Пострадалата бе закрита от погледите на публиката с бял чаршаф, преди да бъде изнесена от леда. Селие успя вдигне палец, показвайки, че е в съзнание, съобщават от bTV Sport.

Полякинята е сред водещите състезателки в дисциплината, като през 2025 г. спечели сребърен и бронзов медал на световното първенство, а през януари 2026 г. завърши втора в смесената щафета на 2000 м на европейското първенство.

Златния медал в дисциплината 1500 метра при жените спечели корейката Ким Джил-ли с време 2:32.076 минути. Среброто остана за сънародничката ѝ Чой Мин-Цон (2:32.450), а бронзът бе за американката Корин Стодърд (2:32.578).

Италианската легенда Ариана Фонтана, която преследваше рекорден 15-и олимпийски медал, завърши пета във финала.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5297
  • 0
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11639
  • 2
Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

  • 21 фев 2026 | 02:03
  • 1641
  • 1
Норвегия запази лидерството си в класирането по медали

Норвегия запази лидерството си в класирането по медали

  • 21 фев 2026 | 01:42
  • 1516
  • 0
САЩ не остави шансове на Словакия и ще играе с Канада за олимпийската титла

САЩ не остави шансове на Словакия и ще играе с Канада за олимпийската титла

  • 21 фев 2026 | 00:59
  • 4436
  • 2
Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

  • 21 фев 2026 | 00:40
  • 21337
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

  • 21 фев 2026 | 12:30
  • 4807
  • 7
Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 15855
  • 17
Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

  • 21 фев 2026 | 11:19
  • 12179
  • 15
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10103
  • 65
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11639
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5297
  • 0