Бетис изпусна важни точки в двубой, в който ВАР имаше най-много работа

Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  • 21 фев 2026 | 19:41
  • 383
  • 0
Бетис, който като че ли единствен има реален шанс да застигне някой от отборите в топ 4 в Ла Лига, спечели само точка при домакинството си на Райо Валекано. Двубоят между двата тима от 25-ия кръг завърши 1:1. Това е отлична новина за Атлетико Мадрид и Виляреал, които засега правят компания на Барселона и Реал Мадрид в зона “Шампионска лига”.

Тимът от Севиля поведе рано и като цяло в мача имаше много положения, но в крайна сметка остана разочарован.

Седрик Бакамбю беше точен за 1:0 в 16-ата минута след отлично включане на Антони по крилото. Малко по-късно бразилецът пропусна на празна врата под ъгъл.

От нищото гостите от Мадрид изравниха в 42-рата чрез Иси Паласон, който се възползва от отлична асистенция на Андрей Рациу.

Второто полувреме беше белязано от две ключови положения, които бяха разглеждани от ВАР в продължение на дълго време, което доведе до 14 минути добавено време в края.

В първия случай, три минути след старта на тази част, се гледаше дали евентуално защитникът на Райо Нобел Менди фаулира Кучо Ернандес в наказателното поле, но беше преценено, че това е било извън него, заради което Бетис се размина от това да получи наказателен удар.

После пък - от 86-ата нататък за няколко минути - главният арбитър Хуан Мартинес Мунуера беше ангажиран с положение за евентуална дузпа за Райо или поне червен картон за Валентин Гомес от домакините за остро влизане в крака на Рациу. Първоначално съдията отсъди само пряк свободен удар на границата на наказателнот поле. Колегите му от стаичката обаче го накараха да гледа повторение - вероятно с подсказка за евентуална дузпа или червен картон. Мунуера обаче запази първоначалното си решение.

В последвалото дълго добавено време Антони пропусна да донесе успеха на Бетис, след като излезе сам срещу вратаря, но шутира в тялото му. Малко след това отборът му вкара топката в мрежата, но голът не беше признат, защото преди това кълбото беше напуснало очертанията на терена.

