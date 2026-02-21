Популярни
  3. В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

  • 21 фев 2026 | 09:11
  • 6138
  • 5

Левски финализира трансфера на хърватския защитник Стипе Вуликич, който пристига от италианския Сампдория. Според информация на авторитетното издание La Repubblica, "сините" ще платят за правата му сума в размер на около 300 000 евро. 23-годишният бранител вече премина медицински прегледи в София и обвърза бъдещето си с клуба с договор за 2,5 години.

Официално: Левски подписа с новия си защитник
Официално: Левски подписа с новия си защитник

Италианската медия разкрива, че Сампдория е предложила нов контракт на футболиста, но той е избрал България поради засилената конкуренция след привличането на двама нови защитници в тима. Любопитен факт е, че Сампдория излиза на сериозна финансова загуба от трансфера, тъй като по-рано закупи хърватина от Перуджа за 500 000 евро.

