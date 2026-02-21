В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

Левски финализира трансфера на хърватския защитник Стипе Вуликич, който пристига от италианския Сампдория. Според информация на авторитетното издание La Repubblica, "сините" ще платят за правата му сума в размер на около 300 000 евро. 23-годишният бранител вече премина медицински прегледи в София и обвърза бъдещето си с клуба с договор за 2,5 години.
Официално: Левски подписа с новия си защитник
Италианската медия разкрива, че Сампдория е предложила нов контракт на футболиста, но той е избрал България поради засилената конкуренция след привличането на двама нови защитници в тима. Любопитен факт е, че Сампдория излиза на сериозна финансова загуба от трансфера, тъй като по-рано закупи хърватина от Перуджа за 500 000 евро.