Реал Сосиедад мина през неочаквана драма срещу последния

  • 21 фев 2026 | 17:19
  • 674
  • 0
Реал Сосиедад и Овиедо изиграха неочаквано драматичен мач от Ла Лига, завършил 3:3. Гостите водеха с 2:0 до средата на второто полувреме, после баските направиха обрат до 3:2, но в добавеното време съперникът успя да се добере до точката. Така след 25 изиграни срещи тимът от Сан Себастиан изпусна важни точки в битката за място в топ 6, докато Овиедо остава последен.

По-рано през сезона новакът вече беше надвил Сосиедад за една от само трите си победи до момента. В съботния следобед нещата бяха тръгнали към нов успех за Овиедо, след като две бързи и сходни попадения на Федерико Виняс (50’,52’) дадоха добра преднина на тима.

Точно преди първия гол обаче имаше дискусионна ситуация за евентулно нарушение с червен картон ан Ерик Байи. Тогава централният защитник на Овиедо сгреши и позволи на Микел Оярсабал да се запъти сам срещу вратаря, но се стигна до единоборство между двамата, след което атакуващия футболист се оказа на земята. Главният съдия Хосе Луис Мунуера Монтеро обаче не видя нарушение и подмина ситуацията. Колегите му от ВАР пък не отчетоха негова очевидна грешка и дори не го поканиха да гледа повторение.

Реал Сосиедад успя да се върне в мача с попадение на Ори Оскарсон (64’), който се беше появил секунди след второто попадение на Овиедо.

Най-интересното настъпи във финалните минути. В 87-ата, след грешка на вратаря на гостите, Дуйе Чалета-Цар изравни за 2:2 с глава.

Импулсът при домакините доведе и до трети гол, дело отново на Оскарсон (90’).

Този гол обаче не се оказа победен, както мнозина си помислиха, защото във втората минута от добавеното време Байи вкара за 3:3.

И това не беше всичко, защото в оставащото време от продължението играчите на Сосиедад удариха греда чрез Гонсало Гедеш, а голям пропуск направи и Арсен Захарян.

