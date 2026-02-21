Емилиен Жаклен е изпитал наслада от участието си на Олимпийските игри

Популярни
  21 фев 2026
Френският биатлонист Емилиен Жаклен се е насладил на участието си на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Опитният състезател спечели два медала, злато в щафетата и бронз в преследването.

"Тази година наистина успях да постигна някои неща. Насладих се на всички стартове. В последната обиколка от масовия старт знаех, че всичко е приключило за мен. Опитах се да стрелям наистина бързо и да вдъхновя публиката. Преди това не се дадох на трима норвежци, които ме настигаха във втората обиколка. Казах им да се успокоят, след като опитаха да ме подминат", заяви 30-годишният Жаклен, цитиран от Ройтерс в събота.

Французинът, който завърши на 12-то място в масовия старт в петък, има 3 победи в индивидуални стартове за Световната купа. Емилиен Жаклен завърши първата си Олимпиада през 2018 година без медал, но четири години след това се окичи с две сребърни отличия в щафетите в Пекин.

Снимки: Gettyimages

