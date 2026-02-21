Акис Вавалис: Една победа ще промени всичко

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис сподели мнението си след минималната загуба от Добруджа с 0:1 в Добрич. Отборът му остава на дъното в класирането, а наставникът заяви, че според него една победа ще промени всичко.

"70-80 минути атакувахме, пресирахме високо. Създадохме положения, но трябва да ги вкарваме. След този мач ми остава надеждата, че ще наваксаме. Представянето на отбора беше добро, въпреки загубата.

Пролетният ренесанс на Добруджа продължава

Добруджа стоеше още по-назад след червения картон, смениха схемата с 5 защитници. Ние се опитвахме да атакуваме. Някои футболисти можеше да дадат повече. Имахме положения през цялото време. Трети пореден мач губим от корнер или дузпа. Това е футболът, трябва да продължим. Доволен съм от усилията на отбора. Една победа ще промени всичко.

Двойната смяна на Ачемпонг беше да го предпазим от евентуален червен картон. Тежи, че нямаме победа. След мача със Септември си говорихме, тренираме добре, момчетата са концентрирани. От тези 3 мача имаме 45-50 минути, в които не сме играли добре. Не можем да вкараме. Това тежи. Имам увереност, че това нещо ще се промени. Има доста мачове. Представянето на отбора ми дава надежда, че ще печелим точки.

Единственият начин е да работим. Вярвам на момчетата и на онова, което правим, въпреки резултатите. Имам забележки, разбира се, но работим, за да се подобряваме. С малко доза късмет ще го направим. Ще направим всичко възможно да оцелеем", каза Вавалис.

Снимки: Startphoto